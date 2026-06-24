Pacientes Colombia pidió diálogo urgente con Abelardo de la Espriella para “tender puentes y parar la crisis humanitaria”

El líder de la asociación de organizaciones médicas pidió establecer diálogos con el presidente electo, Abelardo de la Espriella - crédito @Horadelaverdad/X

La organización Pacientes Colombia solicitó al presidente electo, Abelardo de la Espriella, establecer un diálogo urgente para superar la crisis que atraviesa el sistema de salud en el país.

Denis Silva, vocero de la entidad, expresó a través de sus redes sociales respaldo al nuevo mandatario electo y expuso tres peticiones prioritarias con el fin de recuperar la atención en todas las regiones, garantizar el acceso a servicios médicos y fortalecer la protección de los derechos de los usuarios.

“204 organizaciones del movimiento social Pacientes Colombia, damos la bienvenida a los doctores @AbelardoPTE y @jrestrp, presidente y vicepresidente 2026/2030. Cuenten con nosotros para tender puentes y parar la crisis humanitaria de la salud”, se leyó en una publicación de Silva en la cuenta de la red social X de Pacientes Colombia.

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Denis Silva felicitó al presidente electo, Abelardo de la Espriella - crédito @Pacientesco/X

A través de un video, Silva también afirmó que la llegada del nuevo Gobierno genera expectativas de diálogo y construcción colectiva entre pacientes, trabajadores de la salud y gremios.

“Esto nos da un parte de tranquilidad y estamos seguros que podemos pensar en una Colombia distinta, donde la salud sea un derecho fundamental y no un favor del gobierno de turno.”, dijo Silva.

Según el vocero, la participación de todos los actores es fundamental para diseñar una hoja de ruta que permita resolver los problemas relacionados con el acceso a medicamentos, tratamientos y servicios médicos en distintas regiones.

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“Estamos listos, firmes por la salud y la vida para construir con todos los sectores del ecosistema de la salud, los pacientes, los trabajadores de la salud, los usuarios, los gremios (...) para que se nos convoque y empezar a mirar la hoja de ruta para salir de la crisis en la que está el sistema de salud, donde los pacientes somos las víctimas. Y las víctimas pedimos justicia, verdad, reparación y no repetición”, agregó el líder de la asociación.

El líder y vocero de Pacientes Colombia aseguró que el Gobierno Petro dejó un sistema de salud en crisis - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Un ministro de Salud que tenga las condiciones”: líder de Pacientes Colombia al presidente electo

Entre las solicitudes a De la Espriella, Denis Silva también pidió que el próximo ministro de Salud sea una persona con conocimiento técnico, experiencia en el sector y sensibilidad humana.

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Silva insistió en que el nuevo funcionario debe priorizar el bienestar de los usuarios y liderar la recuperación del sistema, que centre las decisiones en los colombianos.

“La invitación respetuosa al señor presidente Abelardo de la Espriella. Pensemos en un ministro que tenga las condiciones técnicas, humanas y de conocimiento del sistema de salud para salir de esta crisis que heredamos del gobierno del presidente Petro. Nos merecemos un ministro decente, que le duela la salud y que tenga a la persona en el centro del sistema de salud”, sostuvo.

Finalmente, el vocero de Pacientes Colombia instó al nuevo Gobierno a garantizar el cumplimiento de los fallos de la Corte Constitucional en materia de salud, asegurar el financiamiento suficiente y promover la participación efectiva de todos los sectores.

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Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, le pidió a Abelardo de la Espriella un ministro de Salud capacitado y con condiciones técnicas para ejercer el cargo - crédito @denishon/X

Silva agregó que el próximo Gobierno tiene la oportunidad de recuperar la confianza de los ciudadanos y asegurar una atención digna y oportuna para la población, y le comunicó al mandatario electo que puede contar con el apoyo de las 204 organizaciones de la asociación para reconocer que “la salud es un derecho fundamental y debe ser el derecho de todos”.

Por su parte, De la Espriella aseguró desde su campaña que tiene una hoja de ruta con “planes de choque” de diez billones de pesos que ejecutaría en sus primeros 100 días de gestión en favor de varios frentes, entre esos, la salud.

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Este plan contempla atacar los vacíos financieros del sistema, cuya cartera hospitalaria ya se asoma a los 24 billones de pesos, según las cifras de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Achc).