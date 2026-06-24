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“Deberíamos tener cinco estrellas”: una ex figura de Uruguay volvió a encender la polémica sobre los Mundiales

Usando un torneo de clubes como argumento, el defensor sostiene que la Celeste debería sumar una quinta estrella a su escudo. “No es un capricho”, argumentó

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El defensor charrúa sostiene que su selección debería reconocer cinco campeonatos del mundo

Al igual que lo había hecho en la antesala de la Copa del Mundo 2026, Diego Lugano reabrió el debate por la cantidad de títulos mundiales que ostenta la selección de Uruguay. Sostuvo que el país debería sumar una quinta estrella a su escudo, en referencia al Mundialito de 1980, y para justificar su postura volvió a recurrir a la historia de los torneos de clubes organizados por la FIFA. “No es un capricho”, dijo el ex capitán charrúa.

Oficialmente, Uruguay ganó dos Mundiales de la FIFA, en 1930 y 1950, pero el escudo del seleccionado luce cuatro estrellas, que incluyen los torneos olímpicos de París 1924 y Ámsterdam 1928. Ahora, Lugano plantea que la cuenta debería extenderse a cinco, incorporando la consagración en el torneo de 1980, conocido oficialmente como Copa de Oro de Campeones Mundiales.

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Aquel fue un certamen amistoso internacional organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y respaldado por la FIFA. Se celebró en el estadio Centenario de Montevideo entre el 30 de diciembre de 1980 y el 10 de enero de 1981, para conmemorar los cincuenta años del primer Mundial.

La cita reunió a las selecciones campeonas del mundo excepto Inglaterra, que no asistió por problemas de calendario y fue reemplazada por Países Bajos. La final enfrentó a Uruguay y Brasil, con triunfo de los locales por 2-1. Tras esa coronación, la FIFA destacó a la Celeste como “campeón de todos los campeones del mundo” en su boletín oficial.

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Diego Lugano
Lugano disputó 95 partidos oficiales con la selección uruguaya (EFE)

Para Lugano, esta conquista tiene un valor equivalente a las de los títulos olímpicos y mundialistas. Y para sustentarlo, se apoyó en el antecedente del primer Mundial de Clubes de la FIFA, jugado en 2000.

Ese torneo, disputado en Brasil, reunió a ocho equipos: Real Madrid, Manchester United, Corinthians, Vasco da Gama, Necaxa, Raja Casablanca, Al-Nassr y South Melbourne.

La competencia, estructurada en dos grupos de cuatro, vio al Real Madrid y al Manchester United quedar eliminados en la fase inicial. El duelo por la corona enfrentó a Corinthians y Vasco da Gama en el estadio Maracaná, donde los paulistas se consagraron campeones tras una definición por penales.

El torneo tuvo escasa repercusión y fue discontinuado: sirvió como prueba piloto para el nuevo Mundial de Clubes, que recién volvió a organizarse en 2005 y reemplazó a la Copa Intercontinental. A pesar de eso, la FIFA reconoce como oficial el título de Corinthians.

Si la FIFA le reconoce dos títulos mundiales a Corinthians (NdR: el Timao volvió a ser campeón en 2012, ya con el formato actual), ¿por qué no reconoce el Mundialito?”, planteó Lugano durante una entrevista con Radio Del Sol.

Para el ex defensor, la evolución de los formatos no debería alterar el reconocimiento histórico de las conquistas. “Tenemos cuatro estrellas, pero deberíamos tener cinco. No es un capricho”, insistió.

El ex defensor asistió al partido entre Paraguay y Turquía en el San Francisco Bay Area Stadium, en Santa Clara, California (REUTERS/Luisa Gonzalez)
El ex defensor asistió al partido entre Paraguay y Turquía en el San Francisco Bay Area Stadium, en Santa Clara, California (REUTERS/Luisa Gonzalez)

Previo al inicio de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, Lugano había encendido la polémica con su reclamo. “El primer Mundial de Clubes se juega en 2005, cuando juegan todos los de los continentes. Eso quiere decir que antes de eso, River, Boca, Racing, Independiente, Olimpia, Peñarol, no tenían mundiales, jugaban otro torneo, porque tenía otro nombre. Entonces, tienen que decidirse. Fueron campeones; y si no fueron campeones, está bien, capaz que Uruguay no, porque antes la copa tenía otro nombre”, dijo.

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