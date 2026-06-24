Milei presentó al nuevo vocero presidencial y dijo que su tarea será “fundamental en la batalla cultural”

El presidente Javier Milei junto al vocero presidecial, Adrián Ravier

Javier Milei se mostró por primera vez con los nuevos funcionarios a cargo de la comunicación del Gobierno, Adrián Ravier, vocero presidencial, y Fabián Fernández, Secretario de Comunicación y Prensa. Sin embargo, en su discurso en la Fundación Faro, lugar que eligió para presentar en sociedad a su nuevo vocero, el Presidente solamente nombró a Ravier y dijo que su tarea será “fundamental en la batalla cultural”.

“Las ideas mueven el mundo. Nos ordenan en nuestras expectativas, deseos y nos permiten darles sentido a nuestro mundo cada vez más complejo. También quiero agradecer a Adrián Ravier, quien no sólo me ha acompañado a difundir ideas y con quien hemos publicado el libro La batalla por la macroeconomía hace algunas semanas. Además, como parte del Congreso más reformista de la historia ha hecho un aporte enorme en la aprobación de leyes que están haciendo posible la argentina del futuro. En los próximos días se va a convertir en el portavoz del presidente, fundamental en la batalla cultural", dijo Milei.

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Y agregó: “Hemos encendido todos los motores del crecimiento. En un contexto que además va a hacer que suba la demanda de dinero. Y dado que la tasa monetaria está fija inexorablemente vamos a aniquilar la inflación. Por eso, este contexto va a requerir expertise para explicarlo y mucha paciencia. La llegada de Adrián como divulgador económico es una herramienta fundamental para que los cambios que está llevando adelante nuestra gestión trascienda el debate de economistas y puedan llegar a argentinos".

“Queremos que todos los argentinos puedan comprender el momento histórico que estamos viviendo y puedan aprovecharlo, y confiamos en vos Adrián para lograrlo”, cerró el jefe de Estado ese tramo de su discurso.

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