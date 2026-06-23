EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 23 de junio: cierre en Paseo de la Reforma por instalación de escenario

Agenda de Movilizaciones Sociales de la SSC-CDMX para el 23 de junio de 2026

La Secretaría de Seguridad Ciudadana prevé 4 marchas, 2 concentraciones, 3 citas agendadas, 1 rodada ciclista y 11 eventos de esparcimiento en distintos puntos de la Ciudad de México.

Movilizaciones más relevantes

Juzgadoras y jueces federales cesados por la reforma judicial marcharán del Monumento a la Revolución y del Parque de la Bombilla hacia la Secretaría de Gobernación para exigir el cumplimiento de indemnizaciones, pensiones y manifestar su rechazo a la reforma judicial.

Resistencias MX realizará una marcha del Ángel de la Independencia a Gobernación en apoyo a familias buscadoras y para exigir verdad y justicia en casos de desaparición.

El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente marchará también desde el Ángel de la Independencia para exigir justicia para integrantes de su comunidad y denunciar la criminalización de organizaciones indígenas.

El Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” llevará a cabo un mitin frente a la Secretaría de Gobernación relacionado con casos de desaparición forzada en Oaxaca.

Citas agendadas y rodada ciclista

Artesanos indígenas y comerciantes sostendrán reuniones con autoridades para solicitar espacios de venta y acceso a programas sociales y de vivienda.

Jubilados y pensionados de la Caja de Previsión solicitarán el pago de incrementos salariales.

Se realizará la rodada “Xochimilco en Bici”, con recorrido hacia el Estadio Ciudad de México.

Eventos relacionados con el Mundial 2026

Entre las actividades masivas destacan el FIFA Fan Festival en el Zócalo, los Festivales Futboleros en la CDMX, la exposición Gigantes del Fútbol, el evento Futlán, Tierra de Fútbol y diversas transmisiones públicas de los partidos del Mundial en alcaldías de la capital.

Posibles afectaciones viales

Las principales concentraciones de personas se esperan en:

Ángel de la Independencia

Paseo de la Reforma

Monumento a la Revolución

Secretaría de Gobernación

Zócalo capitalino

Parque de la Bombilla

Campo Marte

Por ello, podrían registrarse afectaciones viales durante la mañana y tarde en la zona centro de la ciudad