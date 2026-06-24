El presidente Luis Abinader ratificó su apoyo al nuevo rector de la UASD en el Palacio Nacional

El presidente recibió a Jorge Asjana David y ratificó apoyo para fortalecer la educación superior pública, con una ruta de trabajo que busca modernización, calidad académica y mayor vínculo con las necesidades del país (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El presidente Luis Abinader recibió este martes en el Palacio Nacional al rector electo de la UASD, Jorge Asjana David, y le expresó su compromiso de dar continuidad a las iniciativas oficiales para fortalecer la educación superior, respaldar el desarrollo institucional de la universidad y afianzar su aporte a la formación de capital humano en el período 2026-2030.

Asjana asumirá la conducción de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en ese ciclo, al frente de una institución con presencia nacional y entre los principales referentes de la educación superior pública de República Dominicana. Su propuesta de gestión se centra en la calidad académica, la investigación científica, la innovación y la modernización institucional.

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El encuentro también dejó planteada una línea de trabajo entre la universidad, el Estado y otros sectores de la sociedad. La meta, según lo informado en el texto oficial, es promover una formación más conectada con las necesidades del país.

Asjana propone una rectoría enfocada en investigación, innovación y servicios universitarios

Jorge Asjana David llegó a la elección con una plataforma orientada a impulsar la investigación, fortalecer los servicios universitarios y mejorar la calidad de la enseñanza superior. En su perfil de Instagram, el rector electo define su propósito con una frase que resume esa agenda: “seguir construyendo la UASD del siglo XXI”.

El rector electo asumirá la conducción de la academia con una propuesta centrada en innovación, mejora de la enseñanza, servicios universitarios y articulación con el Estado y otros sectores sociales. (Imagen de cortesía)

Ese programa busca consolidar el papel de la academia como motor del desarrollo nacional. También plantea una mayor articulación entre la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el aparato estatal y distintos sectores sociales.

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La noticia central del encuentro es esa convergencia entre la agenda del Gobierno y la del nuevo rector: Abinader ratificó apoyo a la educación superior y al desarrollo institucional de la UASD, mientras Asjana presentó una visión de gestión apoyada en la modernización y en una enseñanza alineada con las demandas nacionales.

El nuevo rector nació en Santo Domingo y se formó dentro de la propia UASD

Asjana nació en Santo Domingo el 27 de septiembre de 1958. Creció en una familia de inmigrantes orientales que llegó a República Dominicana en busca de progreso.

Cursó la primaria y la secundaria en el Colegio Dominicano de La Salle, donde obtuvo el título de bachiller en 1976. Esa etapa, según el texto fuente, estuvo marcada por la formación en valores éticos, disciplina y vocación de servicio público.

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En 1977 ingresó a la UASD como estudiante de medicina. Se graduó como doctor en Medicina en 1985 y desde entonces inició un recorrido que combinó la práctica profesional con la docencia universitaria.

Luis Abinader recibió en el Palacio Nacional al rector electo de la UASD, Jorge Asjana David, y ratificó su apoyo a la educación superior para el período 2026-2030. (Imagen de cortesía)

Su trayectoria incluye cirugía, docencia y cargos de conducción académica

Antes de ser electo rector, Asjana se desempeñaba como médico cirujano y académico con una larga trayectoria dentro de la universidad. Fue decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, director de la Escuela de Medicina y miembro de distintos organismos de dirección de la academia.

Durante décadas ejerció como profesor universitario y desarrolló su carrera en el campo de la cirugía, al tiempo que participó en la formación de profesionales de la salud. El texto también señala que mantuvo una relación cercana con actividades deportivas y espacios de integración en la comunidad universitaria.

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