Luego fue el turno de Natalie Weber e Iván Anriquez, quienes bailaron junto a Cande Ruggeri. Y como no podía ser de otra manera, se trajo a colación el romance que la hija de Oscar Ruggeri tuvo con Benjamín Aflonso quien, casualmente, estaba en el estudio esperando su momento de entrar a la pista. Hubo un momento incómodo, con pases de factura entre los ex, que aseguraron nunca haber sido "novios". Y el actor no quedó muy bien parado cuando entró a escena intempestivamente para pedirle a la joven que no ventilara su intimidad en televisión. Finalmente, el equipo partió con 24 puntos del jurado.