La campaña Semana del Reciclaje incentiva la entrega responsable de residuos electrónicos en El Salvador

La campaña del Ministerio de Medio Ambiente recoge aparatos electrónicos y eléctricos hasta el sábado al mediodía para evitar contaminación tóxica. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente)

Una campaña impulsada por el Ministerio de Medio Ambiente se desarrollará hasta el próximo sábado para recolectar aparatos electrónicos y eléctricos que contienen cromo, cadmio y mercurio, según especialistas de la entidad.

Estos materiales tóxicos, presentes en diversos dispositivos, han sido identificados como un riesgo tanto para la salud pública como para los recursos naturales si no se gestionan de manera adecuada, indicaron portavoces del ministerio.

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La acción, denominada Semana del Reciclaje, busca evitar que estos residuos terminen en vertederos comunes o sean arrojados en espacios públicos, donde podrían contaminar el suelo y el agua.

El técnico en monitoreo de químicos Carlos Hernández precisó que una gestión inadecuada favorece la dispersión de sustancias peligrosas en el ambiente, lo que puede afectar cuerpos de agua y provocar daños directos en áreas urbanas.

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Según el reporte de Telenoticias, Megavisión, autoridades destacaron que al entregar aparatos en los puntos habilitados, ciudadanos y empresas reciben a cambio árboles como incentivo, medida que también aporta a las labores de reforestación. Una de las personas participantes señaló que llevó “ventiladores y motor de licuadoras” y subrayó la importancia de no descartar este tipo de objetos en el servicio general de limpieza, sino derivarlos a los lugares destinados para su tratamiento correcto.

Los residuos electrónicos recolectados contienen cromo, cadmio y mercurio, sustancias peligrosas para la salud pública y el medio ambiente. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente)

La recolección culminará con el procesamiento de los equipos por parte de una empresa autorizada, explicó el especialista del Ministerio de Medio Ambiente. La institución continuará recibiendo residuos hasta el sábado al mediodía, con el objetivo de minimizar el impacto de contaminantes tóxicos en el entorno.

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Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos —desde refrigeradores hasta teléfonos móviles— plantean uno de los mayores retos medioambientales en El Salvador.

Durante la Semana del Reciclaje, el Ministerio de Medio Ambiente impulsa la recolección de estos dispositivos para evitar que materiales tóxicos como cromo, cadmio y mercurio lleguen a basureros comunes y contaminen el suelo y el agua, una consecuencia que puede afectar tanto los ecosistemas como la salud pública, según informó el medio Telenoticias Megavisión.

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Cada salvadoreño genera en promedio 14 libras de basura electrónica al año, lo que equivale a aproximadamente 41.000 toneladas anuales en todo el país. No obstante, solo el 1.22% de estos residuos se recolecta y recicla mediante canales formales, un dato que refleja la magnitud del desafío ambiental, de acuerdo con los datos de la Guía Técnica para la Gestión de RAEE y los Lineamientos Técnicos del Ministerio de Medio Ambiente.

Materiales peligrosos y gestión inadecuada aumentan el riesgo para la salud y el ambiente

Los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) contienen componentes valiosos, como oro y cobre, pero también sustancias consideradas peligrosas, entre ellas plomo, mercurio y cadmio. Carlos Hernández, encargado técnico de monitoreo de químicos en el Ministerio de Medio Ambiente, sostuvo ante Telenoticias Megavisión que la presencia de estos residuos en vertederos comunes implica graves riesgos: “Es muy importante darle una gestión adecuada. Si llegan al recurso hídrico, pueden llegar a contaminar nuestra agua”.

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La iniciativa Semana del Reciclaje previene que los dispositivos sean arrojados en vertederos comunes o espacios públicos y contaminen suelo y agua. (Visuales IA)

En cuanto a la clasificación, la normativa internacional —referenciada por el Ministerio— distingue seis categorías principales de RAEE: aparatos de intercambio de temperatura (como refrigeradores y aires acondicionados), pantallas y monitores, lámparas (incluidas bombillas LED y tubos fluorescentes), grandes electrodomésticos (lavadoras, cocinas eléctricas), pequeños aparatos (cafeteras, aspiradoras) y equipos de informática (celulares, tabletas, enrutadores).

El correcto manejo de los RAEE puede evitar daños extensos a la salud y a los recursos naturales, según expertos de la institución. Las campañas oficiales representan la vía formal más efectiva para contener la contaminación que provoca el incorrecto descarte de estos materiales.

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