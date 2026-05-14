La curiosa recepción infantil que impactó a Donald Trump durante la recepción de Xi Jinping: “Los niños fueron increíbles”

Donald Trump y Xi Jinping participan en un desfile de bienvenida oficial. Ambos líderes caminan por una alfombra roja, flanqueados por una guardia de honor militar que porta banderas de Estados Unidos y China. Un grupo de niños agita banderas y ramos de flores mientras saludan a los mandatarios. La escena se desarrolla al aire libre, con estructuras de edificios y escaleras visibles al fondo. Los presidentes sonríen y saludan a los presentes. El video es una cobertura de evento.

El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping intercambiaron sonrisas mientras escolares ondeaban banderas estadounidenses y chinas y vitoreaban al paso de los dos líderes, y Trump ocasionalmente le daba palmaditas en la espalda a Xi.

Posteriormente, Trump declaró a los periodistas que los niños lo habían impresionado especialmente. “Los niños fueron increíbles”, dijo Trump, y describió la ceremonia de bienvenida como “un honor como pocos que haya presenciado antes”.

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Coincidencias en el discurso

Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping, coincidieron en que Irán no debe poseer armas nucleares y en la importancia de reabrir el estrecho de Ormuz al tráfico de hidrocarburos sin que se impongan derechos de paso, según un comunicado difundido por la Casa Blanca tras la primera reunión de la cumbre bilateral en Beijing. Este documento, a diferencia de los reportes chinos, no mencionó que se haya abordado el tema de Taiwán durante el encuentro.

Ambas partes acordaron que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto para garantizar el libre flujo de energía. El comunicado señala que Xi manifestó la oposición de China a la militarización del estrecho y a cualquier intento de cobrar un peaje por su utilización. Además, el líder chino expresó su interés en adquirir más crudo estadounidense para reducir la dependencia de su país respecto al petróleo proveniente del Golfo Pérsico.

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El presidente chino Xi Jinping y el presidente estadounidense Donald Trump se dan la mano en un banquete de Estado en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 14 de mayo de 2026. REUTERS/Evan Vucci

La advertencia sobre Taiwán

El presidente de China, lanzó el jueves contundentes advertencias acerca de evitar posibles choques entre su país y Estados Unidos, e incluso advirtió a su homólogo Donald Trump, de visita en el país, que la forma en que Washington maneje sus relaciones con Taiwán podría derivar en “conflictos”.

Según un resumen publicado en X por la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, Xi le dijo a Trump que “la cuestión de Taiwán es el tema más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos”.

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“Si se maneja adecuadamente, la relación bilateral gozará de estabilidad general. De lo contrario, los dos países tendrán choques e incluso conflictos, poniendo en gran peligro toda la relación”, escribió.

Esas declaraciones llegaron después de un breve intercambio público antes del inicio del encuentro, en el que Trump le dijo a X que “es un gran líder. A veces a la gente no le gusta que yo lo diga, pero lo digo de todos modos, porque es verdad”.

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Xi Jinping advirtió que la gestión estadounidense sobre Taiwán podría llevar a choques o conflictos con China si no se maneja con cuidado.

“Es un honor ser su amigo”, declaró Trump, antes de prometer que “la relación entre China y Estados Unidos será mejor que nunca”.

Xi se mostró más sombrío en sus primeras declaraciones, expresando esperanzas de que Estados Unidos y China puedan evitar el conflicto y preguntándose “si los dos países pueden trascender la ‘trampa de Tucídides’ y forjar un nuevo modelo de relaciones entre grandes potencias”.

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(con información de Reuters y AP)