México

Pensión Mujeres Bienestar 2026: beneficiarias que cobran el pago hoy jueves 14 de mayo

Los depósitos se entregan de manera ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiaria

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El lunes 4 de mayo dio inicio el periodo de pagos del bimestre mayo-junio de la Pensión Mujeres Bienestar.
El lunes 4 de mayo dio inicio el periodo de pagos del bimestre mayo-junio de la Pensión Mujeres Bienestar.

El lunes 4 de mayo dio inicio el periodo de pagos del bimestre mayo-junio de la Pensión Mujeres Bienestar. Desde comienzos de 2025, cada beneficiaria recibe un apoyo económico bimestral de $3,100, depositado directamente en la tarjeta del Banco Bienestar.

Esta política busca brindar un recurso económico que contribuya a que las mujeres beneficiarias tengan una vejez más digna y plena. Al alcanzar los 65 años, las participantes se incorporan automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

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Fila de personas adultas mayores y personal de apoyo frente a un Banco del Bienestar con un letrero indicando 'Último día entrega tarjetas: 25 de abril'.
Beneficiarios de programas sociales como la Pensión para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar hacen fila para recoger sus tarjetas, vitales para acceder a sus apoyos económicos, en un módulo del Banco del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué beneficiarias cobran la Pensión Mujeres Bienestar hoy jueves 14 de mayo?

De acuerdo con el calendario oficial, las beneficiarias que cobran la Pensión Mujeres Bienestar hoy jueves 14 de mayo son aquellas cuyo primer apellido inicia con la letra L.

De igual manera, para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Leticia Ramírez Amaya, nueva titular de la dependencia.

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Personas que faltan de recibir la pensión

Las próximas beneficiarias en cobrar el pago de la pensión son aquellas cuyo primer apellido inicia con las siguientes letras:

  • Letra M | viernes 15 de mayo de 2026
  • Letra M | lunes 18 de mayo de 2026
  • Letra N, Ñ, O | martes 19 de mayo de 2026
  • Letra P, Q | miércoles 20 de mayo de 2026
  • Letra R | jueves 21 de mayo de 2026
  • Letra R | viernes 22 de mayo de 2026
  • Letra S | lunes 25 de mayo de 2026
  • Letra T, U, V | martes 26 de mayo de 2026
  • Letra W, X, Y, Z | miércoles 27 de mayo de 2026
calendario mayo pensión del bienestar

Formas de checar si ya me llegó la pensión

La aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible en Google Play Store y App Store, ofrece a los beneficiarios la posibilidad de consultar saldos y movimientos desde dispositivos Android o iOS, garantizando la seguridad de los datos durante el proceso y facilitando el acceso inmediato a la información.

La presidenta Claudia Sheinbaum pronuncia un discurso en un evento público

Además, también existe la opción de realizar la consulta de manera presencial en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar, donde los usuarios pueden revisar su saldo al insertar la tarjeta y seguir las instrucciones del sistema. El calendario oficial permite a los beneficiarios conocer el día exacto en que se realizará el pago de las pensiones, lo que contribuye a una mejor organización y despeja dudas sobre la disponibilidad de los recursos.

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