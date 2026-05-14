Pensión Mujeres Bienestar 2026: beneficiarias que cobran el pago hoy jueves 14 de mayo

El lunes 4 de mayo dio inicio el periodo de pagos del bimestre mayo-junio de la Pensión Mujeres Bienestar.

El lunes 4 de mayo dio inicio el periodo de pagos del bimestre mayo-junio de la Pensión Mujeres Bienestar. Desde comienzos de 2025, cada beneficiaria recibe un apoyo económico bimestral de $3,100, depositado directamente en la tarjeta del Banco Bienestar.

Esta política busca brindar un recurso económico que contribuya a que las mujeres beneficiarias tengan una vejez más digna y plena. Al alcanzar los 65 años, las participantes se incorporan automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

PUBLICIDAD

Beneficiarios de programas sociales como la Pensión para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar hacen fila para recoger sus tarjetas, vitales para acceder a sus apoyos económicos, en un módulo del Banco del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué beneficiarias cobran la Pensión Mujeres Bienestar hoy jueves 14 de mayo?

De acuerdo con el calendario oficial, las beneficiarias que cobran la Pensión Mujeres Bienestar hoy jueves 14 de mayo son aquellas cuyo primer apellido inicia con la letra L.

De igual manera, para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Leticia Ramírez Amaya, nueva titular de la dependencia.

PUBLICIDAD

Personas que faltan de recibir la pensión

Las próximas beneficiarias en cobrar el pago de la pensión son aquellas cuyo primer apellido inicia con las siguientes letras:

Letra M | viernes 15 de mayo de 2026

Letra M | lunes 18 de mayo de 2026

Letra N, Ñ, O | martes 19 de mayo de 2026

Letra P, Q | miércoles 20 de mayo de 2026

Letra R | jueves 21 de mayo de 2026

Letra R | viernes 22 de mayo de 2026

Letra S | lunes 25 de mayo de 2026

Letra T, U, V | martes 26 de mayo de 2026

Letra W, X, Y, Z | miércoles 27 de mayo de 2026

Formas de checar si ya me llegó la pensión

La aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible en Google Play Store y App Store, ofrece a los beneficiarios la posibilidad de consultar saldos y movimientos desde dispositivos Android o iOS, garantizando la seguridad de los datos durante el proceso y facilitando el acceso inmediato a la información.

PUBLICIDAD

La presidenta Claudia Sheinbaum pronuncia un discurso en un evento público

Además, también existe la opción de realizar la consulta de manera presencial en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar, donde los usuarios pueden revisar su saldo al insertar la tarjeta y seguir las instrucciones del sistema. El calendario oficial permite a los beneficiarios conocer el día exacto en que se realizará el pago de las pensiones, lo que contribuye a una mejor organización y despeja dudas sobre la disponibilidad de los recursos.