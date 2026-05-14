Qué pasó con el bebé no nacido de Nicolás Petro, por cuyo aborto el presidente Petro culpó a la fiscal del caso

Laura Ojeda y Nicolás Petro enfrentan la pérdida de su bebé en medio de la tormenta mediática y judicial: se conocieron detalles - crédito @lauraojedae/Instagram

La familia del presidente Gustavo Petro vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que Laura Ojeda confirmara públicamente la pérdida del bebé que esperaba junto a Nicolás Petro, en medio del proceso judicial que enfrenta por presuntas interceptaciones ilegales relacionadas con Day Vásquez.

La noticia fue revelada inicialmente por la propia Laura Ojeda a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje cargado de emotividad sobre el difícil momento personal que atraviesa y la publicación rápidamente generó reacciones en plataformas digitales y abrió un nuevo capítulo en las tensiones políticas y mediáticas que rodean a la familia presidencial.

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“Hoy solo quedan lágrimas y amor eterno para ti”, escribió Ojeda en el mensaje con el que confirmó la pérdida del embarazo.

El pronunciamiento de la abogada se conoció justo cuando avanza el proceso judicial en su contra por presuntas interceptaciones ilegales, situación que había generado expectativa frente a una audiencia de imputación de cargos a la que finalmente no asistió.

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Laura Ojeda confirma la pérdida de su segundo bebé con Nicolás Petro - crédito @lauraojedae/IG

Hoy siento un dolor profundo que me parte el alma. Aunque eras muy chiquito ya eras parte de nuestras vidas, esos días nos llenaste de mucha ilusión, te teníamos hasta el nombre, bebé Marena o Alessandro, aunque no pude tenerte en mis brazos siempre serás parte de mí.

Hoy solo quedan lágrimas y amor eterno para ti.

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No me queda más que aceptar la voluntad de DIOS aunque No la entienda.