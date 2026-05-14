Cámaras ocultas, orina en el shampoo y un acuerdo prenupcial que desató la guerra: el escandaloso divorcio de una estrella del béisbol

El exlanzador de la MLB Carl Pavano y Alissa Pavano se vieron envueltos en una polémica marital

El proceso de divorcio entre el ex lanzador de los Yankees de Nueva York, Carl Pavano, y su ex esposa, Alissa Pavano, ha revelado acusaciones de abuso, control coercitivo y episodios de hostigamiento en el hogar que ambos compartieron en Fairfield, Connecticut. De acuerdo con documentos judiciales y declaraciones brindadas a medios como The New York Post y CT Insider, la disputa legal incluye denuncias de comportamiento intimidatorio, vandalismo y una polémica sobre la validez de un acuerdo prenupcial firmado en Florida antes del matrimonio.

La controversia se intensificó tras la solicitud de Alissa Pavano para que la corte de apelaciones de Connecticut invalide el acuerdo prenupcial, argumentando que fue obligada a firmarlo bajo amenazas directas de abandono y despojo económico.

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Las denuncias presentadas ante la justicia describen un ambiente de “control extremo” ejercido por Carl Pavano. Alissa Pavano sostiene que, tras recibir los papeles de divorcio en 2024, el ex jugador envió a un chat grupal familiar una fotografía de varias armas de fuego sobre la mesa de la cocina, acompañada del mensaje: “mantengan la posición”. En la misma declaración jurada, la demandante asegura que Carl Pavano forzó la entrada a un armario, robó un reloj Rolex de su propiedad y posteriormente lo devolvió tras una disputa.

Otras acusaciones consignadas por la ex esposa incluyen actitudes desagradables: Carl Pavano orinó en botellas de champú dentro del baño privado de Alissa y permitió que otras mujeres ocuparan la cama durante los días en que ella tenía la custodia de los hijos, para luego retirar toda la ropa de cama limpia de la vivienda. Al respecto, los documentos judiciales señalan: “Retiró toda la ropa de cama limpia para impedir que la demandante tenga una cama higiénicamente limpia y segura durante su tiempo de custodia”.

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“Alissa alega que Carl orinó en botellas de champú dentro de su baño privado y que ‘ensució intencionalmente la cama en la que duerme durante su tiempo de custodia al permitir que sus parejas sexuales femeninas la ocuparan’”, lo reflejó el periódico The New York Post.

Alissa Pavano acusó a su ex pareja por maltrato en medio del proceso de separación

La policía de Fairfield ha intervenido en la residencia en al menos nueve ocasiones desde 2024, según confirmó la sargento Jenna Wellington a CT Insider. La última visita policial se registró el 29 de abril, aunque las autoridades no divulgaron detalles adicionales por cuestiones de privacidad y regulaciones estatales. En paralelo, Alissa Pavano solicitó una orden de alejamiento que limite el acceso de su ex marido a la vivienda cuando ella se encuentre con los hijos, así como la exclusividad en el uso de algunas áreas de la propiedad.

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El acuerdo prenupcial, validado inicialmente por el juez Thomas O’Neill del Tribunal Superior estatal, estipula que Carl Pavano debe entregar a su ex esposa un pago único de 300.000 dólares, una casa valorada hasta en un millón de dólares, un vehículo nuevo y joyas por valor de 50.000 dólares. Además, Alissa Pavano obtuvo el 30% de un acuerdo extrajudicial de aproximadamente un millón de dólares que su ex marido recibió por una demanda de negligencia médica.

No obstante, la defensa de Alissa Pavano argumenta que dicho acuerdo es “abusivo” y que la obligó a renunciar a su residencia, oportunidades de empleo y autonomía económica. Las denuncias de la mujer incluyen también la supuesta instalación de cámaras ocultas por parte de Carl Pavano en distintas áreas de la vivienda y el intento de “sembrar drogas” en sus pertenencias, con el objetivo de perjudicarla en la disputa por la custodia de sus tres hijos.

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“Un acuerdo prenupcial es una forma aceptable para que las personas, antes del matrimonio, establezcan cómo se determinarán sus intereses y responsabilidades financieras después de casarse. No debería ser aceptable que un cónyuge adinerado que ya ha formado una familia con su pareja la obligue a renunciar a su independencia económica y luego obtenga ventajas financieras en el acuerdo prenupcial bajo la amenaza de quitarle la custodia de los hijos menores y dejarla en la indigencia”, expusieron los abogados de la mujer que cuenta con más de 20 mil seguidores en Instagram.

Según el informe judicial al que tuvo acceso el New York Post, Carl le habría “exigido” firmar ese acuerdo prenupcial que hizo estallar el escándalo de manera definitiva durante la separación. Alissa lo acusó por comportamiento “intenso” y “controlador”. Él, aseguran las acusaciones, le insistió para que renunciara a “su residencia, su posible empleo y toda su independencia financiera”.

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Alissa Pavano acusó a su ex pareja de plantarle cámaras en su hogar

El proceso legal sigue abierto y ambas partes han sido citadas para comparecer ante la corte en una audiencia independiente de la apelación sobre el acuerdo prenupcial. Los abogados de Carl Pavano tienen hasta el viernes para responder formalmente a la solicitud de nulidad presentada por Alissa Pavano. En tanto, la exesposa solicitó también protección judicial “contra el maltrato físico” y la restricción de cualquier contacto fuera del canal legal.

La relación entre Carl y Alissa Pavano se remonta a 2005, cuando se conocieron en Florida. Se casaron en 2011 y, tras 14 años de convivencia y tres hijos en común, su separación ha derivado en un extenso litigio que ya acumula más de 300 documentos legales. El caso permanece bajo revisión judicial y las acusaciones continúan generando repercusiones tanto en la comunidad local como en los círculos deportivos.

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Carl Pavano, de 50 años, tuvo una carrera en la Major League Baseball (MLB) que se extendió desde 1998 hasta 2012. Según los reportes de los medios norteamericanos, en 2005 firmó un contrato de cuatro años con los Yankees que le significaría un ingreso total de casi 40 millones de dólares.

Alissa y Carl Pavano se conocieron en 2005