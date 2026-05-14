El Salvador

La historia del salvadoreño que ayudó a salvar miles de vidas judías inspira un emotivo acto de recuerdo en República Checa

Un documental musical dirigido por descendientes del protagonista aporta nuevos hallazgos y revive la memoria en un encuentro marcado por testimonios y documentos inéditos

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La memoria de un diplomático que desafió al nazismo inspira a nuevas generaciones con coraje y empatía (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
La memoria de un diplomático que desafió al nazismo inspira a nuevas generaciones con coraje y empatía (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

La Embajada de El Salvador en Alemania organizó en la ciudad de Praga, República Checa, un homenaje público al coronel José Arturo Castellanos, reconocido por su intervención humanitaria durante la Segunda Guerra Mundial.

El acto incluyó la proyección de la película-concierto El rescate, dirigida por los cineastas Álvaro y Boris Castellanos, nietos del ex cónsul, quienes rindieron tributo a la figura de su abuelo y resaltaron su legado ante representantes de la comunidad internacional.

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El homenaje se enfocó en los hechos que llevaron a Castellanos a ser distinguido como “Justo entre las Naciones” por el Instituto Yad Vashem de Israel, luego de la emisión de más de 40 mil certificados de nacionalidad salvadoreña, lo que permitió salvar la vida de miles de judíos perseguidos por el régimen nazi.

Según la información distribuida por la Cancillería salvadoreña, en el evento participaron diplomáticos, sobrevivientes y familiares, quienes escucharon testimonios acerca del impacto de las acciones del diplomático.

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Durante la ceremonia, el ministro consejero Juan Vivas resaltó la trascendencia del legado de Castellanos y expresó: “Hoy evocamos a un salvadoreño ejemplar que, más allá del cumplimiento de sus responsabilidades diplomáticas, eligió actuar con valentía y responsabilidad moral, arriesgándolo todo por salvar vidas. Su legado nos recuerda que la diplomacia puede y debe tener un rostro humano; que un servidor público puede transformar destinos sin necesidad de reconocimientos ni protagonismo; y que incluso un país pequeño puede escribir páginas luminosas en los momentos más oscuros de la historia”.

Un tributo internacional combina música y testimonios inéditos para mostrar el impacto humanitario de un héroe poco conocido (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
Un tributo internacional combina música y testimonios inéditos para mostrar el impacto humanitario de un héroe poco conocido (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

Estas afirmaciones figuran en el comunicado oficial de la Embajada de El Salvador en Alemania.

La obra presentada, El rescate, propone una combinación de música en vivo —con influencias de música clásica afrocubana y arreglos de jazz latino— con el formato de documental en tiempo real.

Los directores Álvaro y Boris Castellanos detallaron la ausencia de tecnología para sincronizar la música en vivo con las imágenes cinematográficas, lo cual llevó a desarrollar una dirección musical especial durante cada proyección.

“Dado que no existe software ni medio electrónico capaz de sincronizar la música en vivo con las imágenes cinematográficas, hemos desarrollado una dirección musical en vivo durante la proyección, lo que otorga un mayor realce y representatividad en Europa”, declararon ante los asistentes, según el boletín distribuido por la organización del evento.

El proceso de investigación y producción permitió integrar nuevos hallazgos sobre la historia de Castellanos, incluyendo documentos originales bajo resguardo del Museo del Holocausto de Washington. Más de mil certificados salvadoreños expedidos por el diplomático forman parte de este acervo, central en la reconstrucción de los hechos.

El proyecto contó con el apoyo de Frieda Castellanos, familiar directa del homenajeado, quien facilitó el vínculo con sobrevivientes y actores clave relacionados con la labor del cónsul.

La presentación de una película-concierto revela el valor de un cónsul cuya acción salvó miles de vidas en tiempos de oscuridad (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
La presentación de una película-concierto revela el valor de un cónsul cuya acción salvó miles de vidas en tiempos de oscuridad (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

La Embajada de El Salvador en Alemania remarcó que la realización de este homenaje en Praga refuerza el compromiso de la diplomacia salvadoreña con la memoria histórica y los valores universales de solidaridad y justicia. El reconocimiento internacional a la figura del coronel Castellanos continúa proyectando el nombre de El Salvador en foros europeos y espacios de diálogo multicultural.

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