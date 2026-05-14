Teleshow

La furia de Cinzia contra Emanuel por no poder festejar su cumpleaños en Gran Hermano: “Lo hizo a propósito”

La venezolana criticó al oriundo de San Martín por su actitud que derivó en la sanción a los participantes y la reducción de presupuesto

Guardar
Google icon
Los participantes de la casa discuten las implicaciones de una sanción impuesta por la producción. Esta medida afecta directamente la celebración de cumpleaños de Cinzia.

La tensión se apoderó de Gran Hermano Generación Dorada luego de que una sanción colectiva alterara los ánimos dentro de la casa. La participante Cinzia Francischiello no pudo contener el llanto al recibir la noticia de que su cumpleaños, esperado con ilusión, estaría marcado por severas limitaciones debido a la penalización. La escena expuso cómo las reglas y la convivencia bajo presión pueden afectar emocionalmente a quienes integran el reality.

La sanción surgió tras comprobarse que Emanuel Di Gioia había vuelto a esconder comida fuera de la cocina, a pesar de las reiteradas advertencias de la producción. Esta infracción derivó en la reducción del presupuesto semanal para alimentos y en la restricción de los festejos previstos para los próximos días. Entre los afectados, Cinzia resultó ser la más golpeada, dado que su cumpleaños número veintiséis coincidiría con el período de sanción.

PUBLICIDAD

El impacto de la noticia sobre el cumpleaños fue inmediato. Manuel Ibero se encargó de comunicarle cómo suelen manejarse las celebraciones bajo penalización en la casa. “Te cagó el cumpleaños, va a ser solo la torta”, le indicó, anticipando que no habría comida especial ni otros elementos tradicionales para el festejo. La respuesta de Cinzia fue instantánea: “No me digas eso que me pongo re mal”, expresó con voz quebrada, dejando ver la profundidad de su desilusión.

cinzia emanuel gran hermano
No es el primer curce entre Emanuel y Cinzia, quienes no dejaron dudas sobre sus diferrencias

La participante insistió para corroborar la información. Al confirmarle que, efectivamente, durante las sanciones solo se permite una torta para celebrar, el ánimo de Cinzia se desplomó. “¿De verdad?”, preguntó, buscando algún atisbo de esperanza entre sus compañeros. Sin consuelo, rompió en llanto y confesó: “Es muy triste”.

PUBLICIDAD

La reacción de los jugadores fue inmediata y la bronca se dirigió de forma unánime hacia Emanuel. Muchos lo responsabilizaron por la sanción colectiva y por arruinar uno de los momentos más especiales para Cinzia. La participante venezolana, se mostró particularmente afectada por la perspectiva de no poder celebrar como había soñado desde el inicio del reality. “Yo siempre soñé con pasar mi cumple acá adentro. Para mí que lo hicieron a propósito”, denunció entre lágrimas.

El conflicto escaló cuando Emanuel intentó justificarse y pidió disculpas, señalando que “más no puede hacer”. Su reacción, percibida como indiferente, intensificó la indignación de la participante, quien lo calificó de “garca y cobarde”. En un gesto de enojo, le arrojó las piezas del Jenga que Emanuel jugaba junto a Eduardo Carrera. A pesar de los insultos, Emanuel optó por no responder y mantuvo la distancia ante los cuestionamientos.

Cabe recordar que el enfrentamiento entre ambos viene de larga data. Durante la cena del domingo 10 de abril, la tensión alcanzó su punto máximo con la presencia de Santiago del Moro. En ese contexto, Cinzia aprovechó para expresar abiertamente su malestar y apuntó directamente contra Emanuel: “Quiero que se vaya Emanuel, porque es narcisista, es machista y no conforme con eso es cagón”, lanzó sin filtro ante la mirada atónita de los presentes. Sus palabras generaron un clima de silencio absoluto en la mesa y pusieron en relieve el nivel de conflicto interno.

Díptico de Cinzia en Gran Hermano, mostrando su rostro de cerca con expresión de tristeza a la izquierda y su cuerpo completo cruzado de brazos a la derecha
Cinzia se mostró visiblemente molesta en Gran Hermano, confrontando a Emanuel por la celebración austera de su cumpleaños, lo que generó un momento de tensión en la casa

Cinzia profundizó su descargo acusándolo de utilizar estrategias para protegerse y manipular a otros participantes. “Todo su juego se basa en exponer a las personas, en protegerse y armarse de ‘guardaespaldas’. Le funcionó con Lucero, con Eduardo no le salió y ahora se quiere morir porque entiende que probablemente se vaya antes que Zunino”, declaró ante sus compañeros.

El cruce no terminó allí. La participante continuó su exposición advirtiendo al resto sobre las dinámicas de juego de su compañero: “Cuando Sol te dijo ‘desconfía’ tenía toda la razón, y Zilli cuando te dicen individual no necesitás estar en un grupo con él para brillar, no necesitás a una persona como él que se resguarda en los demás y los expone”. Estas palabras buscaron influir sobre la percepción del resto de los jugadores y aislar a Emanuel dentro de la estrategia grupal.

Por su parte, Emanuel mantuvo una postura defensiva y respondió rechazando las acusaciones. “No coincido en todo lo que dice ella. Ella ya perdió, ya se fue, viene en esta etapa porque su íntima amiga era Sol. Pero Sol no está más en la casa, el primer día que vino yo ya sabía que quería un versus conmigo, la respeto pero a mí no me gustaría un versus con ella, me gustaría un versus con Manu en realidad”, señaló, minimizando el conflicto y restando importancia a la confrontación con Cinzia.

Temas Relacionados

Cinzia FrancischielloGran Hermano Generación Dorada

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Luego de su polémica actitud en redes, Agustín Bernasconi habló de los rumores de romance con Wanda Nara

El actor es el galán de la película que la empresaria está filmando en Uruguay y las versiones sobre la química entre ellos traspasaron el set. Su palabra

Luego de su polémica actitud en redes, Agustín Bernasconi habló de los rumores de romance con Wanda Nara

El detrás de escena de Charlie y la Fábrica de Chocolate: ensayos, rituales y secretos previos al estreno

Antes del esperado debut en el Gran Rex, Teleshow accedió a un ensayo exclusivo, el cual revela la emoción que contagia todo el elenco

El detrás de escena de Charlie y la Fábrica de Chocolate: ensayos, rituales y secretos previos al estreno

Agustín Rada contó cómo es su rutina de entrenamiento para su debut como Willy Wonka

A semanas del esperado estreno de Charlie y la Fábrica de Chocolate, el comediante dialogó con Teleshow y relató por qué es el personaje más desafiante que ha hecho

Agustín Rada contó cómo es su rutina de entrenamiento para su debut como Willy Wonka

Así quedó la última placa de Gran Hermano Generación Dorada antes del repechaje: quiénes son los nominados

Con la tensión al máximo, la última gala de nominación del reality dejó seis nombres clave al borde de la eliminación. De quiénes se trata

Así quedó la última placa de Gran Hermano Generación Dorada antes del repechaje: quiénes son los nominados

Natalia Oreiro deslumbró con un look de estilo retro ideal para el invierno en la premiere de Nada entre los dos

La actriz cautivó con un conjunto de sastrería en tonos rojos y detalles vintage, destacando entre los invitados del evento previo al estreno de su película con Gael García Bernal

Natalia Oreiro deslumbró con un look de estilo retro ideal para el invierno en la premiere de Nada entre los dos

DEPORTES

La Liga Profesional confirmó días y horarios de las semifinales del Torneo Apertura: River Plate recibirá a Rosario Central el sábado

La Liga Profesional confirmó días y horarios de las semifinales del Torneo Apertura: River Plate recibirá a Rosario Central el sábado

Un equipo de Corea del Norte viajará a Corea del Sur para disputar un partido de fútbol

Cámaras ocultas, orina en el shampoo y un acuerdo prenupcial que desató la guerra: el escandaloso divorcio de una estrella del béisbol

Lucas Tomasi hizo historia: es el primer piloto con síndrome de Down en competir oficialmente en karting

La previa de México 86: una reunión decisiva, la pelea definitiva entre Maradona y Passarella y una frase premonitoria de Bilardo

TELESHOW

Dante Spinetta recordó con Mario Pergolini qué le dijo su padre cuando dejó el colegio: “Fue un poco más violento”

Dante Spinetta recordó con Mario Pergolini qué le dijo su padre cuando dejó el colegio: “Fue un poco más violento”

Luego de su polémica actitud en redes, Agustín Bernasconi habló de los rumores de romance con Wanda Nara

El detrás de escena de Charlie y la Fábrica de Chocolate: ensayos, rituales y secretos previos al estreno

Agustín Rada contó cómo es su rutina de entrenamiento para su debut como Willy Wonka

Así quedó la última placa de Gran Hermano Generación Dorada antes del repechaje: quiénes son los nominados

INFOBAE AMÉRICA

La campaña Semana del Reciclaje incentiva la entrega responsable de residuos electrónicos en El Salvador

La campaña Semana del Reciclaje incentiva la entrega responsable de residuos electrónicos en El Salvador

La historia del salvadoreño que ayudó a salvar miles de vidas judías inspira un emotivo acto de recuerdo en República Checa

Panamá, único país con sobrevivientes que ingirieron dietilenglicol

Tintoretto, el artista rebelde que inspiró a París, en una gran exposición francesa

El momento en que estalla uno de los drones rusos que asolaron Ucrania otra vez: tres muertos y diez desaparecidos bajo los escombros