"Siempre la resalté como excelente bailarina, pero hay cosas que a mí no me parecen. ¿Cómo me va a echar si es mi horario de trabajo?, es una falta de respeto, y para no hacer lío dijimos ensayen y después lo completamos nosotros. Pero no estuvo bueno, porque estoy trabajando y también estamos luchando por un sueño, me pareció de más", concluyó.