Lucas Tomasi hizo historia: es el primer piloto con síndrome de Down en competir oficialmente en karting

Lucas Tomasi, un joven de 19 años nacido en Tandil, logró convertirse en el primer piloto con síndrome de Down en participar de manera oficial en competencias de karting en Argentina, marcando un hito tanto para el automovilismo nacional como internacional. Su historia representa un avance significativo en materia de inclusión dentro del deporte.

El camino que condujo a Lucas a las pistas fue acompañado y respaldado de manera incondicional por su entorno familiar, conocido por su pasión por el automovilismo. De acuerdo con Mauricio Tomasi, padre de Lucas, el primer contacto surgió con un karting prestado; al ver sus aptitudes lo apoyaron para profundizar sus entrenamientos, alternando pruebas en tierra y asfalto en circuitos emblemáticos como Balcarce.

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En la actualidad, la atención está puesta en la obtención de la licencia oficial ante la Comisión Deportiva Automovilística del ACA y la Federación Internacional del Automovilismo (FIA), lo que consolidaría legalmente el debut de Lucas en el automovilismo profesional.

El debut de Lucas Tomasi en competencias de karting genera impacto internacional y establece nuevos precedentes en la accesibilidad del automovilismo

Inclusión y precedentes internacionales

El caso de Lucas generó repercusión mundial, no solo por su desempeño, sino por tratarse de la primera vez que una persona con síndrome de Down compite oficialmente en una categoría de karting a nivel global. La comunidad automovilística coincide en que se trata de un punto de inflexión, dado que hasta el momento no se permitía la participación de personas con discapacidad intelectual en este tipo de pruebas. El precedente impuesto exige revisar criterios de accesibilidad y abrir oportunidades inclusivas en el automovilismo.

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La familia Tomasi remarcó la importancia de ofrecer posibilidades reales de integración en el deporte y recalcó que Lucas expresó una notable evolución en cada sesión de entrenamiento, perfeccionando detalles con el acompañamiento de su entorno.

“Cuando lo subimos por primera vez queríamos ver qué podía hacer. La verdad es que nos salió manejando muy bien y de ahí comenzamos a probar más seguido, primero con un karting prestado, luego le regalaron uno. Después de algunos tests fuimos a girar a Balcarce y fuimos alternando tanto en tierra como en asfalto. Fue evolucionando, puliendo detalles cada vez que prueba”, relató Mauricio Tomasi.

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El acompañamiento familiar jugó un papel clave en la preparación de Lucas Tomasi, quien alternó entrenamientos en tierra y asfalto para perfeccionar su técnica

El ejemplo de Lucas involucra a otras familias con integrantes que tienen alguna discapacidad, demostrando que la inclusión deportiva es posible y que existen caminos para acompañar el desarrollo individual, más allá de las barreras impuestas tradicionalmente.

El club de karting y la familia destacaron el valor de habilitar espacios donde la diferencia no sea una limitación, sino una oportunidad de crecimiento colectivo. La referencia internacional de Lucas generó una demanda por revisar protocolos, estructuras y normativas para garantizar que otros competidores en su misma condición puedan seguir su ejemplo.

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El caso Lucas generó repercusión más allá de las fronteras argentinas y abrió el debate sobre cómo las instituciones deportivas, familiares y sociales pueden contribuir a la participación plena de las personas con discapacidad en todos los niveles del deporte motor.

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