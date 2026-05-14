Un equipo de Corea del Norte viajará a Corea del Sur para disputar un partido de fútbol

El Naegohyang Women’s FC de Corea del Norte regresa a Corea del Sur para disputar la semifinal de la Liga de Campeones Femenina de la AFC (Captura/YouTube)

Por primera vez desde 2014, un equipo femenino de Corea del Norte participará en suelo surcoreano gracias a la visita del Naegohyang Women’s FC para disputar un torneo regional. La llegada del club, con 27 jugadoras y 12 miembros del personal, está prevista para el 17 de mayo en el Aeropuerto Internacional de Incheon, procedentes de Pekín, según confirmaron la Asociación Surcoreana de Fútbol (KFA) y el Ministerio de Unificación.

El equipo, con base en Pyongyang y respaldado por la empresa manufacturera homónima, se enfrentará al Suwon FC Women el 20 de mayo a las 19:00 en el estadio de Suwon, por las semifinales de la Liga de Campeones Femenina de la AFC. Desde los Juegos Asiáticos de Incheon en 2014, ningún club femenino norcoreano había competido en Corea del Sur.

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La AFC notificó oficialmente a la KFA la participación del club norcoreano el 1 de mayo. De acuerdo con el medio británico The Guardian, la delegación norcoreana estará compuesta por 39 personas y permanecerá en Corea del Sur durante al menos una semana, ya que la final del certamen se celebrará el 23 de mayo en el mismo recinto.

La visita ocurre en un contexto de casi total distanciamiento diplomático entre Seúl y Pyongyang, tras varios años sin contacto deportivo bilateral. El presidente surcoreano Lee Jae Myung, quien asumió el cargo en junio de 2025, ha incluido la reactivación del diálogo intercoreano como uno de los ejes centrales de su política. “Corea del Sur y Corea del Norte no son enemigos”, renunciando a cualquier intento de unificación por absorción y comprometiéndose a evitar actos hostiles.

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La presencia del club norcoreano abre un nuevo capítulo en la rivalidad deportiva intercoreana (Captura/YouTube)

El trasfondo político y deportivo del viaje

La presencia del Naegohyang Women’s FC en el torneo se produce luego de un prolongado periodo de tensiones y escasos intercambios entre ambos países. Según reportó The Guardian, la última delegación deportiva norcoreana que visitó el sur fue en diciembre de 2018, cuando un equipo unificado de tenis de mesa participó en un torneo en Incheon, durante el cierre de una breve etapa de acercamiento intercoreano que incluyó la marcha conjunta bajo la bandera de la unificación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang y la formación de un equipo conjunto de hockey sobre hielo femenino. Desde entonces, las relaciones se han enfriado considerablemente.

En diciembre de 2023, el líder norcoreano Kim Jong-un redefinió las relaciones intercoreanas como las de “dos Estados hostiles en estado de guerra”. Esta postura se ha mantenido hasta la actualidad y fue ratificada en marzo de este año. Además, Corea del Norte rechazó la invitación al Campeonato Mundial de Tiro con Arco de 2025 en Gwangju y se retiró del Campeonato Femenino de la Federación de Fútbol de Asia del Este (EAFF), celebrado en Corea del Sur en julio pasado.

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Aunque la postura oficial de Pyongyang no ha variado, la casa presidencial surcoreana expresó su beneplácito: un funcionario declaró al medio británico que el gobierno “dará todas las facilidades” para que el equipo norcoreano pueda competir sin inconvenientes, en coordinación con la AFC y el Suwon FC.

Naegohyang Women’s FC venció al Suwon FC por 3-0 en la fase de grupos de noviembre de 2025 (AFC)

Las expectativas y reacciones

La segunda edición de la Liga de Campeones Femenina de la AFC reúne a los principales clubes femeninos de Asia. El Naegohyang Women’s FC, que no participó en la edición inaugural tras retirarse antes del sorteo, llega a las semifinales con un antecedente favorable. En noviembre de 2025, venció al Suwon FC por 3-0 en la fase de grupos en un encuentro que se disputó en Myanmar.

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El programa femenino del equipo norcoreano ocupa el puesto 11 del ranking mundial, según la FIFA, por encima de Australia, China y la propia Corea del Sur. Sus selecciones juveniles han logrado cuatro títulos en la Copa Mundial Sub-17 femenina de la FIFA, incluyendo las más recientes ediciones de 2024 y 2025, y tres en la categoría Sub-20.

El evento en Suwon también contará con la presencia del Melbourne City FC de Australia y el Nippon TV Tokyo Verdy Beleza de Japón, que disputarán la otra semifinal el mismo 20 de mayo a las 14:00. Una conferencia de prensa con los cuatro equipos está programada para la víspera de los encuentros, según confirmó la Asociación Surcoreana de Fútbol (KFA).

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La final del torneo se celebrará el 23 de mayo, en el estadio de Suwon, y podría ofrecer un nuevo capítulo en la rivalidad deportiva entre norte y sur. En ediciones anteriores, Corea del Sur fue sede del torneo de la EAFF en 2019 y 2025 sin la participación norcoreana. Por su parte, el Incheon Red Angels representó a los surcoreanos en la primera Liga de Campeones Femenina de la AFC, cayendo ante el Melbourne City FC en semifinales.

La llegada del Naegohyang Women’s FC a Corea del Sur es observada con atención por la comunidad internacional y los medios especializados. A pesar de la nula señal de cambio en la retórica oficial de Pyongyang, el club norcoreano, al igual que en 2005 y 2013, volverá a ser protagonista de un cruce, lo que, en palabras del presidente Lee Jae Myung, refuerza la idea de que “el deporte puede abrir caminos para el entendimiento entre los pueblos”.

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