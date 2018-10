—Lo que me sigo diciendo todos los días: mantener a mis afectos cerca. O quizás decís: "Yo no puedo porque no tengo una buena familia o sufrí tanto por esta familia porque mi papá era de tal forma, mi mamá…", y ahí buscar una persona que te haga feliz, que te haga bien. Y no olvidarse de por qué elegiste esto. Voy a ese cuarto que no había nadie, que estaba yo frente al espejo, cantando y siendo feliz, y digo: "Claro, ahí está esa nena que siempre soñó estar arriba de un escenario". Me acuerdo siempre de esa nena que siempre soñó con poder dedicarse a esto.