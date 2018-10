"Sí, me perdí. Pero igualmente lo de la pisada y todo, yo lo voy ganando con el tiempo. No soy bailarina, tal vez me hacen cosas súper exigentes, porque me exigen un montón. Sole es la mejor coach del mundo, pero siento que me exigen un montón y de verdad yo quiero rendir lo que me exigen, pero me cuesta. Esto de "sos una bomba pero no lo podés sacar". Bueno, loco, es lo que hay, si no lo puedo sacar es porque no hay más que esto. Entonces es como que intento, intento, y también eso es presión, presión", estalló la vedette.