"Esa misma mañana, antes de ir al colegio, me recordaste que a las 14 era tu acto, que no me olvidara y te dije: 'Claro que no. Buscame en la primera fila que ahí estaré'", detalló Nara sobre la conversación que tuvo con su hijo horas antes de ir a un control médico por su octavo mes de embarazo.