Eso sucedió a mediados de julio. Ya en agosto, Wanda aceptó "solo cinco preguntas" en Instagram Stories. Una fue muy directa: "¿El papá de los chicos no te pasa plata?". La rubia no se echó atrás: "Nunca", dijo. "Pero no lo necesito tampoco -aclaró, a sabiendas de los contratos millonarios que suele negociar con Icardi, estrella del Inter de Milán-, entonces no hay problemas".