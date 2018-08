En el medio, hubo viajes laborales y también vacaciones junto a sus hijos. En su regreso al país, tampoco emitió palabra ante las cámaras que la esperaban en Ezeiza y hasta le pidió a su hijo mayor que no hablara después de que el niño manifestara su enojo con la prensa. "¿Si ya saben que no va a hablar, para qué preguntan?", cuestionó Bautista Vicuña. "No digas nada", le pidió su madre mientras eludía las preguntas de la prensa.