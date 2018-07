—Primero viajé en nuestro otoño para ensayar con el director, hacer la prueba de vestuario y de look. Después volví en enero y me quedé los tres meses que duraron las grabaciones. La verdad, no tenía mucho tiempo libre, pero en algún momento aproveché para visitar la Ciudad de México, que me fascinó muchísimo. Igual, ahora quiero volver porque me parece una maravilla, ¡un lugar mágico!