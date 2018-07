Esa noche, Fidel se presentó de "forma muy violenta" y, si bien no le "pegó directamente" a Caro, hubo "forcejeos". Y mucho más: "Él, queriéndome apoyar a la fuerza, diciendo que eso es lo que me gusta, o queriéndome besar, preguntándome si no quiero estar más con él", describió Caro.