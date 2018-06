Pero detrás de esa melodía inspirada en dos amantes, hay una historia con inicios muy distantes al deporte del balón. Porque a diferencia de temas como el inolvidable "Un'estate italiana", de Italia 90, sus creadores, Víctor Yunes y el Paz Martínez, no la compusieron a pedido de la FIFA. "Me das cada día más" no fue la canción que identificó la competencia disputada en territorio azteca (en verdad, fue la desabrida "A special kind of hero", de Stephanie Lawrence), pero es imposible no asociarla con esa copa del mundo.