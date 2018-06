Había trabajado con Donna Summer, Irene Cara, David Bowie… A Giorgio Moroder le sobraba currículum, por eso lo convocaron para que se ocupe del tema de apertura. Giorgio llamó a su letrista amigo, el norteamericano Tom Whitlock. Juntos habían trabajado para darle forma a "Take My Breath Away", canción que le puso alma al Top Gun de Tom Cruise. One hit wonder para Berlin, la banda que no volvió a tener un éxito semejante. Moroder y Whitlock llegaron, incluso, a ganar un Oscar de la Academia y el Globo de Oro como Mejor canción original. La FIFA sabía que la tenían atada.