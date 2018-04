El viaje más intenso de mi vida. Ocho meses rodeada de amor, entusiasmo y vocación. Hasta siempre #LaCasaDePapel ❤️💔 La segunda temporada la vais a gozar.

A post shared by Úrsula Corberó 🐣 (@ursulolita) on Aug 6, 2017 at 1:48pm PDT