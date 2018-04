Eso sí, el ex VideoMatch reconoce que en la televisión no hay mucho espacio para el humor, por eso decidió sacarse el gusto a través de sus redes sociales. "El año pasado hice un video divertido así nomás, ni me acuerdo de qué era, y recibí muchos comentarios. Noté que la gente se empezó a enganchar, que tenía muchas visitas, y como en la televisión hoy no hay mucho espacio para el humor, me pareció un lindo lugar para hacer lo que uno le gusta".