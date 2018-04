—Es incomparable. Los tiempos de mi abuela eran otros, estaría mal comparar épocas que no tienen mucho que ver. Ya con las redes sociales y todo esto, ni te cuento. Y luego, yo he elegido una carrera que es algo diferente: mi padre, mis tías, mi abuela, hicieron una carrera más musical, y yo me he dedicado más a la actuación, si bien mi abuela hizo muchísimo cine. El objetivo para mí no ha sido equipararme ni tener tanto éxito como nadie, sino realizarme trabajando en lo que me gusta.