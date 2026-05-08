Gobierno del Edomex adelantará fin del ciclo escolar 2025-2026 por calor y Mundial de Futbol: estas son las nuevas fechas de inicio

El ciclo escolar del Edomex se ajustará por el Mundial y la Onda de calor (Jorge Contreras/Infobae México)

El gobierno del Estado de México informó que el ciclo escolar 2025-2026 para Educación Básica concluirá el próximo 5 de junio, como parte de los ajustes aprobados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las autoridades educativas del país, con el objetivo de proteger a las comunidades escolares frente a las altas temperaturas y por la realización del Mundial de Futbol.

La medida fue dada a conocer tras la participación del Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, Miguel Ángel Hernández Espejel, en la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), donde se avalaron las modificaciones al calendario escolar.

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Con este ajuste, más de 2.7 millones de estudiantes mexiquenses de Educación Básica concluirán actividades académicas antes de lo previsto originalmente, en una decisión que busca priorizar el bienestar físico y el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes.

Altas temperaturas

Las primarias y secundarias del Edomex terminarán el ciclo escolar el próximo 5 de junio (Jorge Contreras/Infobae México)

De acuerdo con las autoridades educativas, las altas temperaturas registradas en diversas regiones del país representan un riesgo para la salud de la comunidad escolar, especialmente en escuelas donde las condiciones climáticas pueden afectar el desempeño académico y la permanencia en las aulas.

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Además, el adelanto del cierre escolar también responde a la logística y organización relacionadas con el Mundial de Futbol, evento internacional que generará ajustes en distintos sectores públicos y de movilidad.

Como parte de las modificaciones aprobadas, el Consejo Técnico Escolar programado para el 29 de mayo será reprogramado para el 8 de junio. Posteriormente, del 8 al 12 de junio, maestras y maestros acudirán a los planteles para realizar actividades administrativas y de cierre del ciclo escolar.

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Inicio de nuevo ciclo escolar

Los estudiantes volverán a las aulas entre el 17 y el 28 de agosto, donde se les impartirán diversas materias de reforzamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades detallaron que el personal docente regresará a las escuelas del 10 al 14 de agosto para participar en las sesiones intensivas de Consejo Técnico Escolar, mientras que las y los estudiantes volverán a las aulas entre el 17 y el 28 de agosto.

Durante el periodo previo al arranque de clases, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) implementará actividades de fortalecimiento académico dirigidas a estudiantes, con énfasis en lectura, escritura y matemáticas.

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El nuevo ciclo escolar 2026-2027 iniciará oficialmente el 31 de agosto en toda la entidad.

Estas acciones tienen como finalidad reforzar los aprendizajes fundamentales y garantizar el cumplimiento de los planes y programas de estudio establecidos por la Nueva Escuela Mexicana.

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La dependencia estatal subrayó que las medidas serán coordinadas con autoridades federales y forman parte de una estrategia nacional orientada a colocar en el centro el bienestar y desarrollo integral de las y los estudiantes.

“El enfoque humanista de la Nueva Escuela Mexicana busca garantizar condiciones adecuadas para el aprendizaje y la seguridad de la comunidad escolar”, señaló la SECTI en un comunicado.

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El Estado de México concentra el sistema educativo más grande del país, por lo que cualquier modificación al calendario escolar impacta a millones de estudiantes, docentes y familias.

Con esta decisión, el Estado de México se suma a las acciones implementadas en diversas entidades del país para enfrentar las condiciones climáticas extremas y mantener condiciones adecuadas para el aprendizaje en las escuelas.

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