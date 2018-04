Al principio del plan podía pasarle que sintiera un ataque de hambre o ganas de comer, e intentaba calmarlo con una fruta, pero eso ya no le ocurre. Además, teniendo hijos, en su casa hay todo tipo de alimentos: "Me mentalicé que si me encontraba con una galletita de chocolate con dulce de leche no tenía que hacer nada porque era volver para atrás, y sabía que después me sentiría mal. Hay comidas que están ahí, y que las paso de lado".