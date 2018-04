#ElAngel de Luis Ortega competirá en el Festival de Cine más importante del mundo #Cannes en #UnCertainRegard muy orgullosos de estar allí con nuestra primera película junto a nuestros Co Productores @KSFilms @eldeseo 👏👏👏 @sebastianortega1 #luisortega @kramersigmanfilms @eldeseo_ @undertransmedia

A post shared by Pablo Culell (@pabloculellok) on Apr 12, 2018 at 4:27am PDT