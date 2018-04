"Todo comenzó con mi hijo mayor. No podía prestar atención: se tiraba al suelo, le costaba muchísimo concentrarse, era disperso… Como toda mamá desesperada y sin saber qué hacer, lo primero que hice fue sacarlo del colegio. Ahí me encontré con estas situaciones educativas que uno no conoce cuando tiene un hijo sin problemas, pero que aparecen rápidamente cuando hay un conflicto. No tenía diagnóstico, no sabía qué le pasaba", relató Vollmann a La Nación.