Sobre si recibió alguna vez tantas flores como la protagonista de Los martes, orquídeas, contó que sí: "Cuando estaba en Casi Ángeles me llegaba ramos enormes y no sabía de quién eran, después descubrí que era un chico con el que estaba empezando a salir. En esa época no le daba importancia a eso, es más, pensaba 'qué lástima que después se pudren', pero después vi que es un lindo gesto".