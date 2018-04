Olivares se declara fan absoluto de Un gallo para Esculapio. "(Luis) Brandoni, (Peter) Lanzani y (Luis) Luque están insuperables. Y también me gustaron muchísimo El Clan y Lo que el tiempo nos dejó, El jardín de bronce (grandioso otra vez Luque y Joquín Furriel). En Argentina se hacen unas muy buenas series. Y un cine estupendo, como Relatos salvajes, El secreto de sus ojos, El ciudadano ilustre… Soy un admirador de su audiovisual y de su teatro, como Claudio Tolcachir, Roberto Cossa. Siempre me he sentido atraído por Argentina. Ojalá pueda hacer algo allí pronto. En eso estoy, de hecho, con la gente maravillosa de Telefe".