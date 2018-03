5. En La Casa de Papel no se desperdician balas: los tiroteos no abundan en la trama. Y sin embargo, el primer capítulo concluye con un enfrentamiento con la policía del que no participaron los actores, tampoco dobles de riesgo. Con el recurso de las máscaras de Dalí, lo ejecutaron especialistas en armas, empleando ametralladoras que disparaban aire en vez de municiones de salva.