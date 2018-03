A lo largo de su vida, Silvia y Marcelo han tenido muchas peleas mediáticas. La última fue hace un año, cuando ella contó que él "se droga, se saca y me agarra a los golpes, me ha tirado planchas por la cabeza". El hombre luego salió a responderle: "Me asombra lo que dice de los golpes, eso nunca pasó. Me encantaría que tenga pruebas y haga las denuncias correspondientes. Ella dice esto para promocionar su obra de teatro".