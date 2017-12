Sol tiene una personalidad muy fuerte y nunca se queda callada cuando recibe críticas. Este año, tuvo varias peleas mediáticas con Mimí Alvarado, La Negra Vernaci, Mina Bonino y Noelia Marzol. Incluso, antes de dar esta entrevista se volvió a enfrentar con su ex compañera del Bailando durante el lanzamiento de la temporada de Carlos Paz. "Pasé un mal momento, porque obviamente a mí no me gusta pelear con nadie, no me divierte a mí pelear, pero no me gusta que se hablen de mí cosas que no son", aseguró a Teleshow.