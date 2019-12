—No, porque yo no soy Rey. Yo sigo con mi vida normal, yo no hago nada inspirador. Me toca interpretar a un personaje inspirador, eso es genial, y yo pienso que ella es un gran personaje. Tiene todas las cosas buenas, pero también pelea sus batallas, al igual que todos los humanos. No se siente enteramente cómoda con todo lo que conoce de ella misma, trata de descubrir y mejorar y avanzar en esos aspectos. Creo que interpretar un personaje como ese es increíble y la gente responde a eso. Pero yo no soy inspiradora.