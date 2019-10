—Igual de intensivo pero diferente, porque me puedo poner a ejercitar y no obtener los mismos resultados. Podés desarrollar músculos sin hormonas. Tomé hormonas, pero me duró un santiamén. Un día en el medio de la noche, le tuve que escribir a mi doctor a las 2 de la madrugada para pedirle ayuda, mi presión se disparó. No era quien querían mostrar en el set, por la testosterona ¿cierto? Era lo que se siente ser un chico, olvídalo. Supe que no iba a poder con las hormonas, eso hubiera sumado un cinco por ciento de masa muscular en mi cuerpo. Así que trabajamos en el movimiento, trabajé con las mancuernas, bandas, cross training, pero trabajamos en el movimiento porque eso es lo que demanda la acción.