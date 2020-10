Actores y actrices que tuvieron apenas un bolo en series y hoy son estrellas de Hollywood

Ben Stiller en "Miami Vice"

Corría 1988 y la serie policial Miami Vice llegaba a su cuarta temporada (tendría, en total, cinco temporadas y 111 episodios). En un momento de esa temporada sucedió algo que para muchos pasó inadvertido: los personajes entraban a un local y se encontraban con un curioso vendedor que hablaba a toda velocidad. Lo que decía era lo de menos, lo importante era el modo. El nombre del vendedor -así le llamaban- era Fast Eddie Felcher (el “veloz Eddie Felcher”). No pasa demaisiado con él. Sin embargo, el tiempo le reservaría a ese actor un lugar más importante del que podía imaginar: se trata nada más y nada menos que de Ben Stiller.

Por supuesto, inmediatamente podemos pensar en su padre Jerry Stiller, que un año después -con el comienzo de Seinfeld en 1989- dió vida al padre de George Constanza. Pero volvamos un momento a Ben.

Tiempo después de ese personaje absolutamente secundario, le ofrecieron un puesto de guionista en la misma serie. (Y un año antes, había tenido otro minúsculo papel en El Imperio del Sol, de Steven Spielberg ).

Como él, son muchísimos los actores y actrices que participaron como extras o haciendo bolos en distintas series o películas y con el tiempo fueron consagrados. Tom Hardy, Jennifer Lawrence, Michelle Williams, Bradley Cooper, Lady Gaga incluso… La lista es larga y a continuación puede sorprenderse viendo dónde empezó el artista que hoy, tal vez, admira más que a nadie.

Michelle Williams en un capítulo de Home Improvement

En Latinoamérica Home Improvment se llamó Mejorando la Casa. Fue una comedia protagonizada por Tim Allen que duró ocho temporadas y 204 episodios. Contaba la historia de Tim Taylor y su familia, y estaba atravesada por problemas caseros con herramientas. Así contada parece más aburrido que decir “una serie sobre nada”, pero lo cierto es que era efectivamente muy graciosa.

El protagonista tenía dos hijos y una hija. Ahí entra en escena Michelle Williams. No, no fue la hija de los Taylor ni apareció mucho, pero en un episodio (Wilson’s Girlfriend,estrenado el 23 de mayo de 1995), Michelle interpretó a una amiga de Brad, el hijo mayor.

Michelle Williams en un capítulo de Home Improvement

Ben Affleck en Buffy la Cazavampiros

Serie de siete temporadas y 144 episodios protagonizada por Sarah Michelle Gellar en el papel de Buffy Summers, una chica que se dedica a cazar vampiros. Se creó en el ’97 y duró hasta el 2003. Fue una serie de súper éxito que se vio mucho en la Argentina. Lo que no se recuerda tanto es un papel muy menor del actor Ben Affleck.

Su participación no fue sin embargo en un episodio de la serie sino en la película que se hizo, con la misma historia y protagonistas. ¿El papel de Affleck? El jugador #10 de un equipo de básquet.

ben affleck en un episodio de Buffy la caza vampiros

Tom Hardy y su Band Of Brothers

Las películas de guerra han sido el espacio debut para muchos actores. Principalmente porque se requieren grandes elencos, muchos personajes, y es la ocasión ideal para hacerse un lugar. Cualquiera podrá recordar -o no- que Johnny Deep tuvo un papel casi imperceptible en Pelotón cuando nadie lo conocía, y luego fue Johnny Deep.

Los casos son muchos. Hoy recordaremos uno que está en una posición completamente distinta a cuando hizo este papel. Se trata de Tom Hardy, que en el 2001 tuvo un rol menor en la serie Band of Brothers, producida por Steven Spielberg y Tom Hanks. La miniserie cuenta los avatares de la Easy Company en la Segunda Guerra Mundial. Hardy apenas aparece en algunas escenas. Hoy, a sus 43 años, participó en casi 50 producciones, la rompió en Peaky Blinders, y es uno de los actores más buscados de Hollywood.

Tom Hardy en Band of Brothers

Rachel Brosnahan en un episodio de Gossip Girl

Todos amamos a la Maravillosa Señora Maisel (The Marvelous Mrs Maisel), la protagonista de la serie homónima de Amazon Prime. Para quien no la haya visto, cuenta la historia de una comediante en la Nueva York de los sesenta, en la que no era habitual que las mujeres se dedicaran al humor. Su protagonista es Rachel Brosnahan, ganadora del Globo de Oro a Mejor Actriz justamente por esta serie.

Pero mucho antes, en el 2010, apareció en un episodio de Gossip Girl. Exactamente en el capítulo llamado “It’s a Dad, Dad, Dad, Dad World”, de la cuarta temporada. Su papel también era menor, tanto que en su ficha es presentado como “la chica”.

Rachel Brosnahan en un episodio de Gossip Girl

Jennifer Lawrence en la serie Monk

La serie se emitió entre 2002 y 2009. Es una mezcla de policial de misterio con comedia. Su protagonista -Adrian Monk, interpretado por Tony Shalhoub- es un ex policía de San Francisco que trabaja de asesor privado, y sufre un trastorno obsesivo compulsivo. De todas formas, el argumento es lo de menos en esta historia. La cosa es que en un episodio de la quinta temporada (“Mr. Monk and the Big Game”, emitido en el 2006), aparece Jennifer Lawrence en el papel de la mascota de un equipo.

Ella entra al edificio de la universidad vestida con un disfraz de perro y al sacarse la máscara, notamos que es ella. No es un gran papel pero ahí está el archivo, atestiguando que en su carrera hizo de todo.

Jennifer Lawrence en "Monk"

Bradley Cooper y Milo Ventimiglia, mucho antes de ser quienes son hoy

Son, sin lugar a dudas, dos de los actores del momento. Bradley Cooper incluso se da el lujo de probarse a sí mismo como director (lo hizo en Nace una Estrella), y protagoniza cuanta película quiere (actuó ya en 42 películas). Milo Ventimiglia por su parte es uno de los personajes más queridos a nivel mundial de las series que aun siguen siendo rodadas: es el padre ejemplar de los Pearson en This Is Us.

Pero no siempre estuvieron en la cresta de la ola. Bradley hizo su primera película (Wet Hot American Summer) en el 2001. No era el protagonista. Pero ya habia aparecido antes en una serie de mucho éxito: nada más y nada menos que en Sex and the City. Fue en 1999 en un personaje menor -Jake- en el episodio “They Shoot Single People, Don’t They?” (de la segunda temporada de la serie mega éxito).

Bradely Cooper invitado a la serie Sex and the City

Milo Ventimiglia por su parte actuó en 32 películas. La primera se llamó Boys Life 2 y se hizo en 1997. Pero su primera primerísima aparición en la pantalla fue en 1995 en una serie de televisión llamada El Príncipe del Rap en Bel Air, que tuvo seis temporadas y 148 episodios.

En ella Milo hizo del “Invitado a la fiesta #1”. Tal era la insignificancia de su papel. Sin embargo, la pequeñez del comienzo no significó nada. Mucho después tuvo su primer protagónico en Héroes y ya hace tiempo conmueve a todos en This Is Us. Quién sabe si recuerda a menudo a aquel niño del príncipe del rap.

Milo Ventimiglia, el padre amoroso de This Is Us, en The Fresh Prince of Bel-Air II

La yapa: Lady Gaga en un episodio de Los Sopranos

Stefani Joanne Angelina Germanotta -Lady Gaga- nació en 1986 en Nueva York y a sus 15 años tuvo una primera aparición en una mega producción. No fue en un videoclip ni en un recital. No fue vestida de manera estrambótica ni luciendo su capacidad vocal. No. Fue con un bolo en un capítulo de la serie Los Soprano.

Lady Gaga y su participación en Los Sopranos cuando aun era desconocida

Sucedió exactamente en la tercera temporada, en el año 2001, en el episodio The Telltale Moozadell. Su rol fue pequeño pero, seguramente, muy recordado por ella. Hizo de una estudiante amiga de la hija de Tony Soprano. En la foto se la puede ver sentada en las gradas y con el rostro inconfundible de Lady Gaga. Pero todavía no lo era, todavía era apenas Stefani Joanne Angelina Germanotta.

SEGUÍ LEYENDO:

Un paquete de yerba en “Seinfeld”, una canción extraña en “Friends” y más: las veces que apareció la Argentina en las series más famosas del mundo

Cancelada tras el primer episodio: la historia de la escandalosa sitcom que tuvo como protagonista a Hitler