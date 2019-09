—Lo que me atrajo es que no tenía un solo sentimiento, creo que eso era lo más apasionante. Sentí que me desafiaba de diferentes maneras. Desafiaba mi habilidad para sentir simpatía y compasión para con alguien que está envuelto en algo que es muy repulsivo, para ser honesto. Y también desafiaba mi idea de humor, tuve que examinar el tipo de humor a través de nuestra óptica moderna y esta especie de cultura de lo políticamente correcto en la manera en que miramos al humor. Eso fue un tema muy interesante de explorar en la película. Así que no fue un filme fácil, no era un personaje fácil de entender. No creía saber con precisión cómo era. Pero creo que por todas esas razones me sentí forzado a ser parte de la película y hacerla. Porque no brinda respuestas fáciles y eso me gusta, eso refleja la vida real.