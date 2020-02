—La sentí muy familiar. Desafortunadamente, ves tantas historias como esta, contamos en el pasado con tantos condenados erróneamente, en forma injusta. Tengo 32 años; me acuerdo el último, cuando tenía 20. Así que era algo en que me encontraría en un lugar en mi carrera, en mi vida, en que podría contar esta historia de la mejor manera, exponerla en conjunto, y visibilizarla. Entonces, me sentí molesto y enojado, pero a la vez me sentí motivado por cómo podía hacer que la historia se conozca. Y eso me impulsó a hacer la película.