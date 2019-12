Andie MacDowell: —¿Sabés?, la cuestión es que tienen la posibilidad de elegir entre mucha gente. Sos afortunado cuando encontrás un gran trabajo, te sorprendería cuanta gente audiciona sólo para un papel. Así que no siempre obtenés lo que querés. Y es mágico cuando estás conectado con algo que es perfecto y todos los elementos se conjugan para bien. Y para ser honesta no sabía qué iba a pasar. Me encantó el guión, pero no es que estuviera pensando en hacer una película de terror, probablemente hubiera sido lo último que elegiría. Pero fui tan bendecida y estoy tan agradecida de que haya funcionado. Fue fantástico, lo disfruté muchísimo. Te tengo que contar la verdad, tengo terror a las películas de miedo, soy de las que cuando va a una película de terror termino en el piso, pero es diferente cuando estás grabándolas. Es tan divertido.