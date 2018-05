El éxito de cintas como El secreto de sus ojos o Truman en España y el mundo han hecho de Darin un rostro reconocido, es sin dudas el interprete nacional con más proyección en el séptimo arte mundial (no trabaja en Hollywood porque no le interesa o no quiere) pero sin dudas que proyectos no le faltan ni le faltarán en cinematografías europeas o latinas. Esta aparición estelar en uno de los grandes acontecimientos fílmicos del año, un protagónico junto a un verdadero dream team, puede ser un punto de inflexión en una carrera que ya tiene muchísimos puntos altos y que da la sensación de que aun no ha llegado a su pico máximo.