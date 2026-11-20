The Detective Is Already Dead

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Taito anunció que The Detective Is Already Dead, su aventura de misterio basada en la obra del mismo nombre, llegará a Nintendo Switch durante 2027 en Japón. El juego contará una historia completamente original supervisada por el autor Nigoju, tendrá decisiones que modificarán el desenlace y permitirá alcanzar distintos finales según la relación del protagonista con cada heroína.

Una vida tranquila que podría ser una ilusión

La historia comienza cuando Kimihiko Kimizuka recupera la conciencia y descubre que vive una rutina pacífica junto a sus conocidas. En ese escenario aparecen Nagisa Natsunagi, Yui Saikawa, Charlotte Arisaka Anderson y Siesta, pese a que esta última debería estar muerta.

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Esa contradicción despierta las sospechas de Kimihiko. El protagonista comienza a preguntarse si el mundo que lo rodea es real o si toda su nueva vida forma parte de una ilusión. A medida que investiga el origen de esa situación, los acontecimientos cotidianos empiezan a cambiar y lo conducen hacia escenarios muy diferentes.

La sinopsis presentada por Taito anticipa viajes a otro mundo, guerras en un complejo turístico ubicado en una isla del sur y hasta una carrera como ídolo dentro de la industria del entretenimiento. La combinación de situaciones forma parte del misterio central: Kimihiko deberá comprender dónde está, qué ocurrió con sus compañeras y por qué Siesta volvió a aparecer.

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La trama fue escrita específicamente para el videojuego y no será una repetición directa de una historia previa. Nigoju supervisa el argumento, aunque Taito todavía no informó quiénes integran el equipo responsable del guion ni cuánto durará una partida completa.

Decisiones, relaciones y desenlaces diferentes

The Detective Is Already Dead estará estructurado alrededor de elecciones realizadas por el jugador. Cada decisión podrá modificar la relación de Kimihiko con las heroínas y conducir a un final diferente, incluido un recorrido centrado en Siesta.

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Este tipo de narrativa ramificada divide la historia en caminos que se abren o cierran según las respuestas y acciones seleccionadas. En la práctica, dos jugadores pueden atravesar escenas distintas o llegar a desenlaces diferentes aunque comiencen desde el mismo punto. Taito no detalló cuántos finales habrá ni explicó si será posible regresar rápidamente a decisiones anteriores.

El planteamiento conecta las relaciones personales con la investigación. Las elecciones no estarán limitadas a resolver el misterio general, ya que el vínculo construido con cada personaje influirá directamente en el cierre de la partida. Las primeras imágenes difundidas muestran conversaciones entre los protagonistas y algunas de las situaciones incluidas en esta realidad desconocida.

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Por ahora, Taito tampoco confirmó otras funciones, posibles ediciones físicas o características específicas de Nintendo Switch. La información inicial está concentrada en la premisa, los personajes y el sistema de finales variables.

The Detective Is Already Dead

El reparto de voces y los datos pendientes

El videojuego recuperará a las voces asociadas con sus personajes principales. Arata Nagai interpretará a Kimihiko, mientras que Saki Miyashita volverá como Siesta. Natsunagi tendrá la voz de Ayana Taketatsu, Saikawa será interpretada por Kanon Takao y Charlotte contará con la actuación de Saho Shirasuna.

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El reparto también incluye a Fubi Kase, interpretada por Mai Fuchigami; Hel, con la voz de Yumiri Hanamori; Mia Whitlock, interpretada por Akari Komiyama; y Reloaded, con la actuación de Konomi Inagaki. Taito no indicó si todos ellos tendrán rutas propias o qué peso tendrá cada personaje en los distintos desenlaces.

El anuncio todavía deja varios datos sin resolver. The Detective Is Already Dead no tiene un día o mes concreto de lanzamiento dentro de 2027, y la ventana comunicada corresponde exclusivamente al mercado japonés. Tampoco se anunció una localización, traducciones a otros idiomas o un lanzamiento internacional.

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