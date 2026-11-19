Girls' Frontline: The Lunasia Covenant presenta su tráiler.

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Girls’ Frontline: The Lunasia Covenant llegará a iOS y Android en 2027, según anunciaron Sunborn Network Technology y el estudio interno Hecate Team. La nueva entrega será un shooter en tercera persona con combates cooperativos PvE y presentó su título definitivo mediante un tráiler con versiones en inglés, japonés y coreano.

Un shooter cooperativo contra enemigos controlados por el juego

The Lunasia Covenant cambia el enfoque jugable habitual de la serie por enfrentamientos con armas de fuego desde una cámara ubicada detrás del personaje. El término PvE, abreviatura de jugador contra entorno, indica que los participantes combatirán contra enemigos y desafíos controlados por el propio juego, en lugar de enfrentarse directamente entre ellos.

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La descripción oficial combina esa estructura con acción cooperativa, aunque todavía no especifica cuántas personas podrán integrar cada equipo. Tampoco se informaron los requisitos de conexión, los modos disponibles, el sistema de progresión ni el modelo comercial. Las únicas plataformas confirmadas hasta el momento son los dispositivos móviles con los sistemas operativos de Apple y Google.

El primer avance muestra a varias jóvenes armadas mientras atraviesan una región congelada y combaten contra adversarios robóticos. Las escenas sugieren que los jugadores controlarán a las T-Dolls, las unidades humanoides que ocupan un lugar central en la franquicia, pero Sunborn todavía no detalló qué personajes estarán disponibles.

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El material también presenta una entidad de gran tamaño, un territorio surgido del vacío y una figura identificada como la mariposa azul. El texto promocional sitúa la historia en un espacio intermedio entre la realidad y la virtualidad, sin explicar todavía cómo esos elementos se conectan con la cronología de las entregas anteriores.

El cambio desde Blue Butterfly Covenant

El proyecto había sido revelado durante un concierto celebrado en mayo. En esa presentación apareció bajo el subtítulo provisional Blue Butterfly Covenant, traducido en algunos materiales como Blue Butterfly Contract. El anuncio del 19 de noviembre fijó The Lunasia Covenant como nombre oficial.

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La elección conserva la referencia a la mariposa azul, una imagen que vuelve a aparecer en el nuevo tráiler y en su descripción. Sunborn no explicó por qué modificó el subtítulo ni indicó si el cambio estuvo acompañado por ajustes en la historia o en el desarrollo.

Durante aquel concierto también fue presentado Reverse Collapse: F, otro shooter en preparación. Son proyectos separados y las fuentes disponibles no detallan posibles conexiones jugables o narrativas entre ambos.

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The Lunasia Covenant cuenta ahora con una cuenta oficial en X, donde se publicaron el nombre definitivo y el video de presentación. Sunborn indicó que ofrecerá más información posteriormente, pero todavía no comunicó una fecha exacta dentro de 2027, regiones de lanzamiento, idiomas compatibles o una eventual etapa de pruebas.

Girls’ Frontline: The Lunasia Covenant, de Hecate Team

La historia de Girls’ Frontline

El Girls’ Frontline original debutó en China en 2016 como un RPG táctico por turnos. Su propuesta permite dirigir escuadrones de armas de fuego antropomorfizadas, representadas como jóvenes con estética de anime. Estas unidades reciben el nombre de Tactical Dolls o T-Dolls y cumplen funciones militares y civiles dentro de la historia.

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La trama parte de una serie de acontecimientos ocurridos en 2030 que desembocaron en una guerra mundial. Después del conflicto, las T-Dolls comenzaron a utilizarse de forma extendida durante la segunda mitad del siglo XXI. Los distintos títulos siguen a estas unidades y sus batallas en ese escenario posterior a la guerra.

La franquicia sumó con el tiempo juegos como Reverse Collapse: Code Name Bakery y Girls’ Frontline 2: Exilium. The Lunasia Covenant se diferencia de esas entregas al priorizar disparos en tercera persona y cooperación multijugador, aunque mantiene la presencia de combatientes femeninas armadas y enemigos mecánicos.

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Sunborn y Hecate Team no mostraron todavía interfaces, partidas completas ni detalles sobre controles táctiles. Girls’ Frontline: The Lunasia Covenant permanece programado para iOS y Android en algún momento de 2027.