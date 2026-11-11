El show más triste de Los Palmeras horas después de la muerte de Marcos Camino: “Por él estamos acá”

El grupo de música tropical Los Palmeras rindió un homenaje a Marcos Camino durante su concierto en el marco del 112.° aniversario de la localidad de Las Lomitas (Diario Uno de Santa Fe)

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Los Palmeras decidieron cumplir con su presentación en Las Lomitas, Formosa, pese a la muerte de su fundador y director histórico, Marcos Máximo Camino, y dedicaron el recital a su memoria.

La explicación fue difundida por Adrián Forni, mánager de la banda, cuando los músicos ya iniciaban el regreso a Santa Fe. En el comunicado, sostuvo que la decisión de permanecer en territorio formoseño y subir al escenario respondió al compromiso asumido con la comunidad y a los valores que, según afirmó, Camino transmitió a lo largo de la historia del grupo.

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“Nos quedamos a cumplirlo para mantener y respetar los ideales que nos dejó plasmados su creador y director, Marcos Máximo Camino. Hicimos el show en su memoria”, expresó Forni.

El mánager indicó que el conjunto había partido de Formosa una vez terminado el espectáculo y que esperaba llegar a tiempo para despedir al músico. “El viaje de regreso es largo, pero tenemos la esperanza de poder llegar a despedirlo”, señaló respecto al último adiós a Camino, que tendrá lugar este miércoles 11 de noviembre, de las 14 a las 18, en la sala 3 de Sentir, en Santa Fe.

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La última aparición pública de Marcos Camino junto a Los Palmeras, en los Martìn Fierro de la música “La cumbia santafesina se merece un lugar en el mundo”

Forni explicó también que la organización del velatorio estuvo a cargo de la familia de Camino, por lo que los integrantes de la banda conocían los detalles a partir de los datos que se hicieron públicos. El representante agradeció los mensajes de acompañamiento que recibieron en las últimas horas.

La actuación en honor al líder

La presencia de Los Palmeras integró el programa previsto por el aniversario de Las Lomitas, que se conmemora cada 10 de noviembre. La fecha recuerda la fundación de la localidad formoseña en 1914, según los antecedentes históricos difundidos por el Gobierno provincial.

Los festejos comenzaron a las 18 horas con un desfile, y participaron vecinos, instituciones educativas, clubes, asociaciones, productores, emprendedores y empresas locales. De acuerdo a lo informado por el anuncio municipal, también se sumaron la Fuerza Aérea Argentina, el Ejército Argentino y Gendarmería Nacional.

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La actividad nocturna tuvo lugar en el predio del Pulmón Verde, con entrada gratuita. Además de la agrupación santafesina, la grilla anunciada reunió a Matías Valdez, Dalmiro Cuéllar, Piko Frank, Titiro Figueredo y su agrupación chamamecera, y Los Toko del Chamamé.

El recital de Los Palmeras ya estaba confirmado cuando se conoció el fallecimiento de Camino. Por eso, sus integrantes resolvieron mantener la actuación y convertirla en un homenaje a quien fue una figura central de la cumbia santafesina. “Muchísimas gracias. Realmente de corazón le queremos decir gracias por este aguante”, señalaron desde el escenario con palabras especiales para el músico.

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“Le vamos a pedir que nos acompañe la imagen de este mentor, de este líder de la música tropical que nos ha dejado de este mundo pero está en cada uno de ustedes, porque ese es el cariño que supo cosechar a través de su larga historia”, prosiguieron, mientras la pantalla devolvía la foto de Camino rumbo a la eternidad.

“Y nos dejó esta enseñanza, por eso estamos aquí hoy. Nos enseñó el respeto por todos y cada uno de ustedes. Nos enseñó a devolverles ese cariño incondicional que tiene cada uno de ustedes. Marcos Máximo Camino. ¡Estos son tus Palmeras!”. Por último, en un simbólico cambio de mando, la gran ovación se la llevó su hijo: “Este acordeón que tiene un gran legado. Marquitos Junior Camino, el legado de Los Palmeras”, destacando que esta era la despedida que había soñado el fundador: entre la alegría de su pueblo.

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Marcos Camino murió el martes 10 de noviembre a los 76 años

En su mensaje, Forni reconoció que la decisión no fue sencilla para los músicos, pero afirmó que consideraron que Camino habría respaldado la continuidad del compromiso. “Sepan comprender que así hubiera querido que hagamos Marcos. No fue fácil, pero Los Palmeras siguen y seguirán cumpliendo con la profesionalidad que los caracteriza”, manifestó.

El comunicado del mánager fue difundido luego del show y mientras el grupo viajaba de regreso hacia Santa Fe. La banda sostuvo la presentación en Formosa como una forma de despedir a su fundador desde el escenario, antes de intentar llegar al velatorio.

La elección de cumplir con la fecha pautada se produjo en un momento de duelo para el grupo. Horas antes, la agrupación había confirmado públicamente el fallecimiento de su referente y había solicitado respeto por la intimidad de la familia.

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Camino fue acordeonista, director y uno de los fundadores de Los Palmeras. Su nombre estuvo ligado durante más de cinco décadas a la historia del conjunto, que se convirtió en una referencia de la música tropical argentina.

Marcos Camino murió el martes 10 de noviembre a los 76 años, en la ciudad de Santa Fe. El músico se había alejado de las presentaciones en vivo en febrero de 2026, por razones vinculadas con la edad y la salud, aunque continuaba relacionado con el proyecto de la banda.

Tras esa decisión, su hijo, Marcos Camino Junior, asumió un rol relevante dentro de la continuidad artística del grupo. La formación mantuvo su agenda de recitales y actividades durante el año.

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La muerte del acordeonista generó mensajes de despedida de seguidores, colegas y referentes de la música tropical. En su comunicado oficial, la banda lo definió como un integrante fundamental de su historia y destacó el legado que dejó en la escena de la cumbia.