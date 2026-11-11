Profundo dolor en el velatorio de Marcos Camino, fundador de Los Palmeras

El féretro con los restos de Marcos Camino en el Molino, Fábrica Cultural donde se lleva adelante el velatorio (RSFotos)

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El cuerpo de Marcos Camino es velado este miércoles en el Molino, Fábrica Cultural de Santa Fe, el mismo espacio donde el fundador y acordeonista histórico de Los Palmeras supo construir parte de la identidad musical que sostuvo durante más de cinco décadas. El ataúd con los restos del músico está rodeado de coronas enviadas por su esposa e hijos, por la banda y por el Grupo Ráfaga, mientras cientos de personas se acercan a despedirlo desde las 14.30 hasta las 18 horas, con ingreso por Pedro Vittori.

El micro negro de la banda, con el nombre de Los Palmeras estampado en el frente, permanece estacionado frente al edificio. La noche anterior, los integrantes habían cumplido con un recital ya comprometido en Las Lomitas, Formosa, por el aniversario de esa localidad, y convirtieron la actuación en un homenaje a Camino. Integrantes del staff de la agrupación, con remeras negras identificatorias, se encuentran en el lugar. Músicos, allegados y fanáticos llegan con flores para acompañar a la familia.

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El periodista santafesino Alan Vidaña, presente en el lugar, describió la escena: “La familia ya está aquí, nos habían dicho que también estaba el médico. Veíamos también parte de la banda histórica de Los Palmeras. La verdad que muy triste y muy conmocionante”. Vidaña también señaló que el velatorio se realiza a cajón abierto y que la convocatoria desbordó los límites de la ciudad: “Está viniendo gente de todos lados, no solamente de Santa Fe, vemos de distintas ciudades de la región, que se están acercando aquí. Fanáticos y fanáticas que se acercan a despedirlo”. “Es muy triste y muy fuerte lo que se vive aquí por estas horas”, cerró el cronista.

El micro de Los Palmeras, recién llegados desde Formosa, en la puerta del velatorio (RSFotos)

Fue hallado en el estudio por su cuñada, que alertó a la policía

Camino murió el martes 10 de noviembre de 2026, a los 76 años. Su cuñada alertó a las autoridades después de advertir que el músico había ingresado al estudio de grabación de la banda en Santa Fe y no había vuelto a salir. Al llegar al lugar, el personal policial constató su fallecimiento. Según las primeras informaciones de la Policía de Santa Fe, el músico se habría ahorcado. El cuerpo fue encontrado a las 16:11 horas y la investigación quedó en manos de la Justicia, que ordenó una autopsia para establecer las causas del deceso.

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La noticia sacudió al mundo de la cumbia argentina. Los Palmeras confirmaron la muerte a través de sus cuentas oficiales con un comunicado en el que expresaron su pesar: “Con profundo dolor, acompañamos a su familia y seres queridos”.

Miembros del staff de Los Palmeras, conmovidos por la muerte de Camino (RSFotos)

Había confesado su depresión tras la ruptura con Cacho Deicas

Meses antes de su muerte, Camino había hablado con una franqueza inusual sobre el peso emocional que arrastraba desde que Rubén “Cacho” Deicas, cantante histórico de Los Palmeras, se alejó de la banda. “Yo lo sufrí mucho, muchísimo. Hasta tuve un principio de depresión, porque veníamos trabajando muy bien, pasó esto que Dios nos mandó a vivir y se destruyó un esfuerzo de 52 años”, declaró en una entrevista con el programa Se Siente Argentina, de la Televisión Pública.

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La crisis entre ambos músicos había comenzado a gestarse en 2025, cuando Deicas sufrió un ACV isquémico que lo obligó a permanecer dos semanas internado. Durante su recuperación, Camino asumió la conducción del grupo en solitario y continuó con los shows ya programados. Con el tiempo, las diferencias salieron a la luz a través de versiones cruzadas y supuestas reconciliaciones que nunca se concretaron. El desenlace llegó el 25 de junio de 2025, cuando Deicas publicó un video en sus redes sociales para contar que sus compañeros le habían pedido que dejara la banda. Al día siguiente, Los Palmeras emitieron un comunicado oficial que confirmó la desvinculación, disolviendo una sociedad artística de más de cuatro décadas. También se liquidó Los Palmeras Producciones SRL, la empresa que ambos integraban.

Uno de los seguidores de Los Palmeras, con un ramo de flores para el acordeonista (RSFotos)

A pesar del dolor, Camino siempre defendió la continuidad del proyecto y argumentó que detrás de cada músico había una familia que dependía de los shows, la producción y la logística. “Nosotros seguimos porque en esta empresa hay 25 familias”, sostuvo en aquella entrevista. Para cubrir el lugar de Deicas, la banda incorporó a Pablo López, ex corista del grupo, como nueva voz principal.

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En febrero de 2026, Camino anunció su retiro de Los Palmeras tras más de 50 años de trayectoria. Vinculó la decisión con su estado físico: había atravesado cuadros de agotamiento y debió someterse a la colocación de stents por problemas cardíacos. Con su salida, la conducción del grupo quedó en manos de su hijo, Marcos Camino Jr., mientras la formación siguió en actividad con López como voz principal.

Camino se había sumado al entonces Sexteto Palmeras en 1972. Deicas llegó como cantante en 1978, y juntos construyeron la formación que llevó a la cumbia santafesina a escenarios de todo el país. Entre los momentos más recordados de esa trayectoria figura la presentación del grupo en la final de la Copa Sudamericana de 2019, disputada entre Colón e Independiente del Valle.

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El primer show tras la muerte de Camino

Anoche, Los Palmeras dieron su show en Las Lomitas, localidad de Formosa. Desde el escenario, dedicaron palabras al músico mientras la pantalla proyectaba su imagen: “Le vamos a pedir que nos acompañe la imagen de este mentor, de este líder de la música tropical que nos ha dejado de este mundo pero está en cada uno de ustedes”. También destacaron a su hijo: “Este acordeón que tiene un gran legado. Marquitos Junior Camino, el legado de Los Palmeras”. El mánager Adrián Forni explicó la decisión en un comunicado: “Nos quedamos a cumplirlo para mantener y respetar los ideales que nos dejó plasmados su creador y director, Marcos Máximo Camino. Hicimos el show en su memoria”. Forni agregó: “Sepan comprender que así hubiera querido que hagamos Marcos. No fue fácil, pero Los Palmeras siguen y seguirán cumpliendo con la profesionalidad que los caracteriza”. Concluido el espectáculo, la banda emprendió el regreso a Santa Fe para despedir al fundador.

Deicas lo despidió con una carta en sus redes sociales

Pese a la ruptura, Deicas despidió a su excompañero con un mensaje publicado en Instagram. “Una vida entera compartiendo buenos y malos momentos, las hemos pasado todas y tuvimos la suerte de poder lograr cumplir muchos anhelos juntos”, escribió el cantante. “Hoy toca despedirme de un compañero de la vida y, con respeto, de parte mía y de toda mi familia, les acompañamos en sentimiento a sus seres queridos, como así también a los seguidores que comparten esta pérdida tan grande y a los que hicimos todo para llevarles una felicidad que hoy se convierte en tristeza. Que en paz descanses, Marcos”.

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La despedida de Cacho Deicas a Marcos Camino

Deicas había iniciado su carrera como solista en septiembre de 2025, tras su polémica desvinculación del grupo. Tras la partida de ambos fundadores, Los Palmeras quedaron integrados por Camino Jr. en la dirección, López en la voz principal y los músicos Exequiel Enrique, Gustavo Martínez, Darien Jorge Grenon y Silvio Medina.

Si usted o alguien de su entorno atraviesa una crisis emocional, puede llamar al 135 (línea gratuita) o al 0800 345 1435 desde todo el país.