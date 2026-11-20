Coral Island presenta su tráiler.

Guardar

Balor Games y Stairway Games anunciaron que Coral Island llegará a Nintendo Switch 2 el 7 de diciembre, acompañado por la actualización gratuita 1.4, Kids Grow Up. El parche se publicará ese mismo día en todas las versiones y ampliará el sistema familiar para que los hijos puedan crecer desde bebés hasta adolescentes.

Una granja tropical para Nintendo Switch 2

La versión para la nueva consola de Nintendo mantendrá la propuesta disponible en las demás plataformas. Los jugadores abandonan la vida en la ciudad, construyen y administran una granja, conocen a los habitantes de Starlet Town y exploran distintos sectores de una isla tropical, tanto en tierra como bajo el agua.

PUBLICIDAD

Coral Island podrá jugarse en solitario o mediante un modo multijugador para un máximo de cuatro participantes. También incluirá juego cruzado entre plataformas compatibles, una función que permite compartir partidas con usuarios de otros sistemas sin que todos necesiten utilizar la misma consola o computadora.

El anuncio indica que la edición de Nintendo Switch 2 tendrá el mismo contenido que las versiones existentes. Esto incluye las actividades de agricultura, pesca y exploración, además de las relaciones con los vecinos y la posibilidad de formar una familia dentro de la comunidad.

PUBLICIDAD

Balor Games no detalló diferencias técnicas específicas para Nintendo Switch 2 ni informó si la versión aprovechará funciones exclusivas del sistema. Tampoco comunicó datos sobre precio, reservas o posibles ediciones físicas. La fecha confirmada para su publicación es el 7 de diciembre.

Los hijos crecerán hasta la adolescencia

El cambio principal de la versión 1.4 será la evolución de los hijos a través de cuatro etapas: bebé, niño pequeño, niño en edad escolar y adolescente. Cada fase incorporará momentos familiares, conversaciones, interacciones y escenas que mostrarán su crecimiento.

PUBLICIDAD

Los hijos desarrollarán personalidades e intereses propios a medida que pasen los años. El jugador podrá acompañarlos mientras prueban actividades como música, deportes, repostería o videojuegos. Esas aficiones influirán en sus experiencias y comportamiento durante la adolescencia.

La vida matrimonial también recibirá contenido nuevo. Los cónyuges asumirán un papel más activo en la crianza mediante diálogos, interacciones y escenas familiares adicionales. Hasta ahora, el crecimiento de los hijos tenía un alcance más limitado, por lo que la actualización extenderá una parte de la partida que continúa después del matrimonio.

PUBLICIDAD

El paso del tiempo afectará a otros habitantes jóvenes de Starlet Town. Archie, Zoe, Oliver y Valentina también crecerán hasta convertirse en adolescentes, con nuevas historias e interacciones relacionadas con esa etapa. Así, el cambio no quedará restringido a la familia creada por el jugador.

Coral Island, de Balor Games

Una actualización gratuita para todas las versiones

Kids Grow Up será gratuita y se distribuirá en PC, PlayStation 5 y Xbox Series junto con el estreno en Nintendo Switch 2. Además del nuevo contenido familiar, añadirá objetos cosméticos y cambios en la interfaz de usuario para facilitar el acceso a información y funciones.

PUBLICIDAD

La pesca recibirá nuevos flotadores que podrán desbloquearse mediante la maestría correspondiente. Este sistema recompensa el progreso del jugador dentro de una actividad concreta. El parche también incorporará mejoras de iluminación y otros ajustes de calidad de vida, una categoría que reúne modificaciones destinadas a agilizar acciones habituales o hacer más clara la experiencia.

Coral Island comenzó su recorrido en acceso anticipado para PC el 11 de octubre de 2022. Esa primera versión estuvo disponible mediante Steam y Microsoft Store, con contenido todavía en desarrollo y actualizaciones sucesivas.

PUBLICIDAD

El lanzamiento completo se produjo el 14 de noviembre de 2023 para PlayStation 5, Xbox Series y PC. La llegada a Nintendo Switch 2 ampliará su disponibilidad el 7 de diciembre, al mismo tiempo que la versión 1.4 se habilita sin costo adicional en todas las plataformas actuales.