Ao Oni: The Horror of Blueberry Onsen, de Game Studio Inc.

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A Game Studio anunció que Ao Oni: The Horror of Blueberry Onsen Plus y Ao Oni 2 llegarán a PlayStation 5 el 17 de diciembre de 2026. Los dos juegos trasladarán a la consola de Sony sus historias de terror, persecuciones y puzles, con escenarios adicionales, nuevas variantes de los demonios azules y modos de velocidad que llevan la acción hasta 16x y 17x, respectivamente.

El recorrido de Ao Oni antes de PS5

La versión original de Ao Oni: The Horror of Blueberry Onsen debutó en Nintendo Switch el 25 de abril de 2025. Su edición para PC llegó pocos días después, el 1 de mayo, mediante Steam. Ao Oni 2 se estrenó en ambas plataformas el 6 de agosto de 2026, cuatro meses antes del lanzamiento previsto para PS5.

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El anuncio identifica a los títulos como RPG de terror, mientras que sus descripciones detallan una estructura más cercana a la aventura de acción con puzles. Los jugadores deben explorar edificios abandonados, encontrar rutas de escape, resolver mecanismos y evitar criaturas que persiguen al grupo. Los modos de alta velocidad modifican el ritmo completo de estas secuencias mediante multiplicadores que aceleran el movimiento y exigen reacciones más rápidas.

Ambas entregas siguen a un grupo recurrente formado por Hiroshi, Takeshi, Mika y Takuro. Cada juego los encierra en una localización distinta y utiliza al Ao Oni, el característico demonio azul de la franquicia, como amenaza constante. La llegada a PS5 permitirá acceder a las dos historias desde una misma plataforma, aunque A Game Studio todavía no detalló precios ni posibles funciones específicas de la consola.

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Una posada termal y la nueva tragedia azul

Ao Oni: The Horror of Blueberry Onsen Plus transcurre en una posada termal abandonada que fue conocida por sus supuestas aguas capaces de mejorar la belleza. El establecimiento terminó convertido en ruinas y rodeado por rumores sobre apariciones. El grupo decide visitarlo para grabar contenido destinado a Mika Channel, pero allí encuentra a un hombre sospechoso y a una persona llamada Ai.

La investigación conduce a la llamada Fuente Termal de Arándanos, situada en las zonas más profundas de la posada. El objetivo será descubrir qué ocurrió en el edificio y escapar de las criaturas que recorren sus habitaciones y pasillos. Entre los enemigos aparecen nuevas especies de demonios azules, incluida una criatura con aspecto de perro humanoide.

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La edición Plus incorpora conversaciones con personajes, juego cooperativo con amigos y una función de chat. También agrega una clasificación online basada en la puntuación obtenida al completar la partida. Para subir posiciones será necesario terminar el recorrido con rapidez y reducir la cantidad de errores.

El modo de alta velocidad permite elegir multiplicadores desde 2x hasta 16x. Esta opción acelera las persecuciones y transforma la administración del tiempo en una parte central del desafío. El contenido se completa con el escenario adicional Episode: The Untold, que muestra otra perspectiva de la tragedia ocurrida en la posada e introduce un Ao Oni que no aparece en el recorrido principal.

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Ao Oni: The Horror of Blueberry Onsen, de Game Studio Inc.

Ao Oni 2 eleva la velocidad y abre sus rutas

Ao Oni 2 cambia las aguas termales por una escuela abandonada bajo la lluvia. El edificio fue cerrado de forma repentina años antes de los acontecimientos del juego. Hiroshi, Takuro, Takeshi y Mika entran para realizar una prueba de valor, pierden el conocimiento y despiertan dentro de una celda improvisada.

El grupo descubre que su profesor también quedó atrapado. El adulto los había visto entrar a escondidas y decidió seguirlos al interior del edificio. Desde ese punto, los personajes deberán investigar el cierre de la escuela y encontrar una salida mientras evitan a las criaturas que patrullan sus instalaciones.

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Esta secuela recupera el modo de velocidad y eleva su límite a 17x. Los multiplicadores pueden configurarse desde 2x, lo que permite ajustar el nivel de exigencia antes de intentar escapar de los enemigos. La principal diferencia jugable está en la posibilidad de completar cuatro etapas en el orden elegido. La dificultad cambia según la ruta, por lo que la secuencia seleccionada afecta los obstáculos encontrados durante la partida.

Ao Oni 2 también incluye Ao Oni: Seaside School, un segundo escenario ambientado durante un viaje escolar de verano. Después de escuchar rumores sobre un monstruo, los protagonistas ingresan de noche a otra escuela abandonada situada cerca de su alojamiento costero. Hiroshi queda separado del grupo y comienza a buscar a sus amigos entre siluetas, campanas que resuenan en pasillos vacíos y monstruos mutantes.

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El escenario costero incorpora especies inéditas de Ao Oni, algunas inspiradas en criaturas marinas deformadas. Tanto esta campaña como la historia de la escuela bajo la lluvia estarán incluidas en la versión de PlayStation 5 programada para el 17 de diciembre.